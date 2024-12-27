Sevince Mağazası 3 bin 360 ihtiyaç sahibine hizmet verdi

Erkek, kadın ve çocuk giyim bölümlerinin yer aldığı mağazadan beğendikleri kıyafetleri gönül rahatlığı alan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Sevince Mağazası'ndan oldukça memnun. İhtiyaç sahiplerinin herhangi bir ücret ödemeden, sıfır kıyafetlerle giyim ihtiyaçlarını gönüllerince karşıladıkları mağaza, 2024 yılında 3 bin 360 ihtiyaç sahibine destek sağladı.

İhtiyaç sahibi vatandaşların, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne yaptığı başvuru sonrasında faydalanabildiği Sevince Mağazası'nda aileler, ayakkabıdan, pantolona, elbiseden, çoraba, gömlekten, cekete tüm kalemlerde herhangi bir ücret ödemeden sıfır kıyafet alışverişlerini yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

İHA