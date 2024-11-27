Sezai Karakoç şiirleriyle anıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk edebiyatının önemli şairlerinden Sezai Karakoç’u anmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’ne bağlı SEKA Halk Kütüphanesi tarafından “Şiir ve Şahsiyet: Sezai Karakoç’un Dünyasına Yolculuk” başlığıyla gerçekleştirilen anma programında, şair Sezai Karakoç'un edebi mirası ve diriliş ülküsü üzerine konuşmalar gerçekleştirildi.





EDEBİYATSEVERLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan şairler Zeynep Arkan ve Harun Yakarer, Sezai Karakoç’un şiir anlayışını, toplumsal ve bireysel temalarla nasıl harmanladığını ve edebiyat dünyasında nasıl bir iz bıraktığını usta şairin şiirleri üzerinden katılımcılara aktardı. Şairlerin ve edebiyatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş de katıldı. Abiş, Sezai Karakoç’un edebi mirasının yaşatılması gerektiğine ve bu tür anma etkinliklerinin edebiyat dünyasına sağladığı katkılara vurgu yaptı.





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