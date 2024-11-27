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Sezai Karakoç şiirleriyle anıldı

SEKA Halk Kütüphanesi’nde “Şiir ve Şahsiyet: Sezai Karakoç’un Dünyasına Yolculuk” anma gecesi düzenlendi

Sezai Karakoç şiirleriyle anıldı

27 Kasım 2024 Çarşamba 11:37

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk edebiyatının önemli şairlerinden Sezai Karakoç’u anmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’ne bağlı SEKA Halk Kütüphanesi tarafından “Şiir ve Şahsiyet: Sezai Karakoç’un Dünyasına Yolculuk” başlığıyla gerçekleştirilen anma programında, şair Sezai Karakoç'un edebi mirası ve diriliş ülküsü üzerine konuşmalar gerçekleştirildi.

EDEBİYATSEVERLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ
Etkinliğe konuşmacı olarak katılan şairler Zeynep Arkan ve Harun Yakarer, Sezai Karakoç’un şiir anlayışını, toplumsal ve bireysel temalarla nasıl harmanladığını ve edebiyat dünyasında nasıl bir iz bıraktığını usta şairin şiirleri üzerinden katılımcılara aktardı. Şairlerin ve edebiyatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş de katıldı. Abiş, Sezai Karakoç’un edebi mirasının yaşatılması gerektiğine ve bu tür anma etkinliklerinin edebiyat dünyasına sağladığı katkılara vurgu yaptı.

KİTAP HEDİYESİ 
Program sonunda katılımcılara Sezai Karakoç’un “Şahdamar, Körfez, Sesler” kitabı hediye edilerek, bu anlamlı programın hafızalarda unutulmaz bir anıya dönüşmesi sağlandı.
(Ömer İLGEÇ)

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