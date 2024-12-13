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Sörler Okulu’na çok amaçlı çevre düzenlemesi

Büyükşehir, İzmit’te yıkılan vergi dairesinden boşalan Sörler Okulu’nun önündeki alanı yeni bir yaşam yerine dönüştürüyor

Sörler Okulu'na çok amaçlı çevre düzenlemesi

13 Aralık 2024 Cuma 11:25

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yıkılan eski vergi dairesinden boşalan alana inşa edeceği meydan projesi için çalışmalara başladı. Müjdeyi bir süre önce eski vergi dairesinin bulunduğu alanda veren Başkan Tahir Büyükakın, “Burası insanlara hizmet edecek bir mekân haline gelecek” açıklamasını yapmıştı. Kentin simge tarihi mekânlarından biri olan Sörler Okulu’nun önüne yapılacak projede; kafe, çay ocağı, amfi, dinlenme ve çocuk oyun alanları inşa edilecek.  Büyükşehir ekipleri, Cumhuriyet Bulvarı’nın devamı olacak bir mekân olarak planlanan projede çevre düzenlemesine başladı.

 

BÜYÜKŞEHİR’DEN YENİ YAŞAM ALANI

Kocaeli’nde yaşayan vatandaşları her geçen gün daha çok yeşil alanla buluşturan ve doğayla iç içe huzurlu vakit geçirmeleri için ideal ortamlar sunan Büyükşehir, bu güzelliklere bir yenisini daha ekliyor. Bir süre önce yıkılan vergi dairesinden boşalan tarihi Sörler Okulu’nun önündeki alanın çevre düzenlemesi çalışmalarına başlandı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yürütülen “İzmit Tepecik Mahallesi Meydan Düzenlemesi” projesi bölgeye hareketlilik getirecek. Buna göre 2 bin 223 metrekarelik alanda iki adet simit kafe, çay ocağı, amfi, dinlenme ve çocuk oyun alanı inşa edilecek. Giriş rampaları, merdivenler ve yeşil alan düzenlemesinin de yapılacağı proje, şehre ayrı bir güzellik ve değer katacak.

 

ESNAF SIKINTI YAŞAMAYACAK

Büyükşehir, hava şartları elverdiği sürece projenin tamamlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Bu kapsamda ekipler, esnaf ve vatandaşların mağdur olmaması için bölgede gereken tedbirleri aldı.
(Ömer İLGEÇ)

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