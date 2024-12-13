SP'NİN ZİYARETİNDE GEBZE'NİN YETİŞTİRDİĞİ MERHUM MİLLETVEKİLİ HASAN BİTMEZ'İ GEBZE GAZETESİ CANLI YAYININDA ANDIK

www.iktav.com İKTAV ARAŞTIRMA MERKEZİ KÜTÜPHANEMİZİ ()ZİYARET EDEN SAADET PARTİSİ GEBZE İLÇE BAŞKANI ERKAN VURAL VE YÖNETİMİ KURULU ÜYELERİ İLE GEBZE GAZETESİN DE CANLI HABER YAYINI GERÇEKLEŞTİRDİK www.gebzegazetesi.com MECLİSTE KONUŞURKEN VEFAT EDEN SP KOCAELİ MÜLLETVEKİLİ HASAN BİTMEZİCANLI YAYINIDA RAHMETLE ANDIK

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S.P İlçe başkanı Erkan Vural başkanlığında İlçe yönetimi Muhammed Günler Gençlik kolları başkanı Melih Kutun www.gebzegazetesi.com www.devrialem.tv Mahalle yönetimi Duran Vural AN İTİBARİ İLEveCANLI YAYINDA GAZETEMİZİN KURUCUSU VE TGRT DEVRİ ALEM BELGESEL YÖNETMENİ İSMAİL KAHRAMAN A BİLGİ VERİYOR Canlı yayında Kocaeli milletvekili merhum Hasan Bitmez de ölüm yıl dönümünde rahmetle anıldı

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KOCAELİ MİLLETVEKİLİ GEBZENİN YETİŞTİRDİĞİ SİYASETÇİ MERHUM HASAN BİTMEZ VEFAT YIL DÖNÜMÜNDE ANKARADA BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE ANILDI

TBMM Genel Kurulu'nda geçen yıl bütçe görüşmelerinde vefat eden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, ölümünün birinci yılında anıldı. Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, "Cevap almak yerine tahammülsüz ve yakışıksız bir takım tepkilerle karşılaştı. Buna rağmen konuşmasını son nefesine kadar tamamladı. Geçen sene bugün ona 'yalan söylüyorsun' diyen kişileri Sayın Cumhurbaşkanı yalanladı" dedi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, "Birbirimize tahammül etmeli, eleştirileri kabul etmeliyiz çünkü bir dakika sonra ne olacağı belli değil. Bir dava adamıydı umarız birçok kişi kendisini örnek alır" ifadelerini kullandı.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda geçen yıl bütçe görüşmelerinde vefat eden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, ölümünün birinci yılında anıldı. Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, "Cevap almak yerine tahammülsüz ve yakışıksız bir takım tepkilerle karşılaştı. Buna rağmen konuşmasını son nefesine kadar tamamladı. Geçen sene bugün ona 'yalan söylüyorsun' diyen kişileri Sayın Cumhurbaşkanı yalanladı" dedi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, "Birbirimize tahammül etmeli, eleştirileri kabul etmeliyiz çünkü bir dakika sonra ne olacağı belli değil. Bir dava adamıydı umarız birçok kişi kendisini örnek alır" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Geçen yıl Genel Kurul'da yaptığı konuşma sırasında fenalaşarak yaşamını yitiren Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, milletvekilleri tarafından anıldı.

"Yani aslında 'yalan söylüyorsun' diyen kişiler yalan söylüyordu"

Gelecek-Saadet Grup Başkanı Selçuk Özdağ, "İnsanların ömrü yaşadıkları kadar değil anıldıkları kadardır. Hasan Bitmez vekilimiz de anıldığı kadar yaşayacaktır. İnsan ne için siyaset yapar; milletine hizmet etmek, devletini güçlü yapmak için. Baki kalan bu kubbede hoş bir seda bırakmak için siyaset yapar. Hasan Bitmez bu kürsüde hakkı ve hakikati haykırdı ve yaşadığımız olaylar onu haklı çıkarmıştı" dedi.

Bülent Kaya, şunları söyledi:

"İnsaoğlu yaşarken insanlık ölür diye endişesini dile getiriyordu. Her şey insanlar yaşarken oldu. İsrail'in terörü yeni değildi elbette ama 7 Ekim'den itibaren bütün insanların bu kadar da olmaz diyeceği noktalara ulaştı. Bir yandan İsrail protesto ederken öte yandan da her millet kendi iktidarının İsrail'in bu işgal ve terörünü sona erdirmek için etkili adımlar atılmasını talep etti.

Hasan Bitmez, donuk bir fotoğraf karesinden olaya bakmadı. İktidarın 2002'den itibaren çıktığı yolu ve 2023'e kadar olan serüvenini belgelerle değerlendirdi. Cevap almak yerine tahammülsüz ve yakışıksız bir takım tepkilerle karşılaştı. Buna rağmen konuşmasını son nefesine kadar tamamladı. Geçen sene bugün ona 'yalan söylüyorsun' diyen kişileri Sayın Cumhurbaşkanı yalanladı iki gün önce de Hakan Fidan burada 'evet, 2 Mayıs itibariyle ticareti sona erdirdik' dedi. Yani aslında 'yalan söylüyorsun' diyen kişiler yalan söylüyordu."

"Gıpta edilecek bir vefat çünkü inandıkları uğruna mücadele ederken öldü"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "Kendi inandıklarımız ve değerlerimiz doğrultusunda ülkemiz için mücadele ediyoruz. Hasan Bitmez vekilimizin vefatı aslında bir açıdan da gıpta edilecek bir vefat çünkü inandıkları uğruna mücadele ederken, hakkı haykırırken vefat etti" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Bu Meclis'te tahammülün ve bu Meclis'in saygın bir çalışma ortamında hareket etmesinin ne denli önemli olduğuna dair aslında Hasan Bitmez'in vefatı çok ciddi bir örnek teşkil ediyor. Dün de bugün de çok tatsız şekilde yeniden yaşadık oysa burada tam da eleştirilere tahammül ve demokrasi adına yapacağımız tüm çalışmaların nasıl bir anlayışla gerçekleşmesi gerektiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.