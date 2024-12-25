ŞÛRA Gençlik, Spor ve Eğitim Politika Kurulu toplandı

ŞÛRA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi, Kocaeli’nin spor potansiyelini artırmak ve sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir toplantı gerçekleştirdi

ŞÛRA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi, Kocaeli’nin spor potansiyelini artırmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için toplandı. Toplantıda önemli konular görüşüldü.

ÖNEMLİ KONULAR KONUŞULDU

ŞÛRA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi Gençlik, Spor ve Eğitim Politika Kurulu toplantı gerçekleştirdi. Kocaeli Kenti’24 Spor Master Planı’nı ve bölgedeki spor potansiyelini değerlendirmek üzere toplanan ŞÛRA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi; Kocaeli Kenti’24 Spor Master Planı’nı, Kocaeli’nin spor potansiyelini artırmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için fikir alışverişi yaptı. 20 Aralık’ta Şûra’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, su sporlarından doğa sporlarına kadar geniş bir yelpazede önemli kararlar alındı.

GENİŞ KATILIM SAĞLANDI

Toplantıya; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve ŞÛRA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi Başkanı Doç. Dr. Ali Yeşildal, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanı Dr. Kemal Taha Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Kocaeli Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Levent Atalı, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’ndan Bünyamin Bedir, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sinan Taş, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Recep Öztürk ile birlikte kurul üyeleri katıldı.

“KOCAELİ DOĞA SPORLARI ÇALIŞTAYI”

Ana gündem maddelerinin kurul üyelerine sunulduğu toplantıda, bölgedeki spor altyapısının geliştirilmesi ve stratejik hedeflerin belirlenmesi konuları, ayrıca kısa bir süre önce düzenlenen Kocaeli Su Sporları Çalıştayı’nın değerlendirmesi ve alınan kararların bölge sporuna etkisi ele alındı. Toplantıda, Ocak 2025'te düzenlenmesi planlanan “Kocaeli Doğa Sporları Çalıştayı” için hazırlıklar da masaya yatırıldı. Çalıştay kapsamında bölgedeki doğal alanların spor aktiviteleriyle buluşturulması ve ekoturizm fırsatlarının artırılması hedefleniyor.

DAHA İLERİYE TAŞIMAK İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR

Kocaeli’nin spor potansiyelini daha ileriye taşımak için önemli adımların atıldığı belirtilirken, ŞÛRA Gençlik, Spor ve Eğitim Politika Kurulu’nun bu süreçte aktif bir rol üstleneceği vurgulandı. Toplantı, bölge sporuna katkı sunacak somut projeler üzerinde çalışmaya devam edilmesi kararıyla sona erdi.

(Ömer İLGEÇ)