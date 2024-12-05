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Sürücülerin güvenliği için çalışıyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli merkezlerinden biri olan, toplam 6 bin kameranın takip edildiği Kocaeli Ulaşım Yönetim Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Büyükakın, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sürücülerin güvenliği için çalışıyorlar

05 Aralık 2024 Perşembe 11:14

 GÜVENLİ ULAŞIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli merkezlerinden biri İzmit’te bulunan Kocaeli Ulaşım Yönetim Merkezi. Burada 6 bin kamera, 175 sensör ile Kocaeli trafiği anlık izleniyor. Ulaşım Yönetim Merkezi sayesinde 349 hat ve bu hatlarda çalışan otobüslerin tamamı da hem sinyalle, hem de araç içi kameralarıyla sürekli takip ediliyor. Bu merkezden aynı zamanda 254 sinyalize kavşak uzaktan kontrol edilebiliyor. Kriz anlarında, Ulaşım Yönetim Merkezi’nin tüm unsurları AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü ile koordine edilecek şekilde çalışıyor.

 

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’DAN ZİYARET

“Değişken Mesaj Sistemleri”, “Hız Uyarı Sistemleri” ve “Gabari Uyarı Sistemleri” sayesinde trafikteki anlık değişimler, uyarı ve yönlendirmeler bu merkezden yol üstü dijital ekranlara da yansıtılarak sürücüler bilgilendiriliyor. Bu yıl vatandaşlardan gelen 7 bin 819 talebin de değerlendirildiği merkezde, iki vardiya halinde 24 saat esaslı 60 personel görev yapıyor. Merkezi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, bu merkez sayesinde her gün binlerce aracın hareketini takip ederek, vatandaşların ulaşım problemlerini minimize etmeye çalıştıklarını kaydetti. Başkan Büyükakın özellikle güvenli ulaşım konusunda takip sisteminin önemine dikkat çekti.
(Ömer İLGEÇ)

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