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Ulaşımın öncüsü Akçaray, 17 milyon yolcu taşıdı

Şehrin simgesi haline gelen Akçaray tramvayı son 1 yılda 17 milyon kişiyi güvenli ve konforlu bir şekilde taşıdı

Ulaşımın öncüsü Akçaray, 17 milyon yolcu taşıdı

15 Ocak 2025 Çarşamba 10:55

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark tarafından işletmesi gerçekleştirilen Akçaray tramvayı, 2024 yılında 17 milyon 125 bin 579 yolcuyu güvenli ve konforlu bir şekilde taşıdı. Akçaray, 2025’te de farklı rotalar ile vatandaşın hizmetinde olacak.

 

TOPLAMDA 17 MİLYON YOLCULUK

Hizmete alındığı günden bugüne vatandaşların büyük ilgisini gören ve ulaşımda büyük kolaylık sağlayarak adeta şehrin simgesi haline gelen Akçaray, 2024 yılında toplamda 23 tramvay ile 1.167.482 km yol kat etti. Kocaeli ulaşımında konforun ve güvenin ilk adresi olan Akçaray ile vatandaşlar Otogar – Kuruçeşme (T1)  – Şehir Hastanesi (T2) hatlarında ulaşımlarını kolaylıkla gerçekleştirirken, 18 Mart itibarıyla açılan Şehir Hastanesi hattı ile vatandaşlar Şehir Hastanesi’ne de ulaşım sağlamaya başladı. Gerekli düzenleme ve kontrollerin ardından 5 Kasım itibari ile de Şehir Hastanesi’ne aktarmasız ulaşım kolaylığı sunuldu.

 

KOCAELİ STADYUMU’NA UZANACAK

Ulaşımda büyük kolaylık ve konforlu seyahat imkanı sunan Akçaray, çalışmaların tamamlanmasının ardından Alikâhya Fatih Mahallesi ve Kocaeli Stadyumu’na da ulaşım hizmeti vermeye başlayacak. Yeni hat toplamda 7.6 km çift yön uzunluğunda olacak. Öte yandan vatandaşların can ve mal güvenliğini en üst seviyede tutan UlaşımPark, kendi atölyesinde araçların periyodik bakımlarını düzenli olarak yapıyor. UlaşımPark ustaları tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen bakımlarda; klima, disk balata (fren), boya, tamirat, torna ve tesviyeleri belirli aralıklarla kontrol ediliyor, olası sorunun önüne geçiliyor.
(Ömer İLGEÇ)

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