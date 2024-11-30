Ulu Cami, çok güzel oldu

CEMAATLE ÇAY İÇİP, SOHBET ETTİ
Cuma namazının ardından Başkan Büyükakın, Cami Dernek Başkanı Ali Keser, Ayazma Mahallesi Muhtarı Fırat Çiçek, Malta Mahallesi Muhtarı Nebahat Camkıran, Tepeköy Mahallesi Muhtarı Celalettin İçöz ve vatandaşlarla caminin bahçesinde çay içerek sohbet etti. Daha sonra camide incelemelerde bulunan ve yapılan işlerle ilgili bilgi alan Başkan Büyükakın, caminin güzel bir görünüme kavuşturulduğunu belirterek, vatandaşların huzur içinde ibadet edebilmeleri için camilerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını, bakım ve onarımlarına imkânlar çerçevesinde destek verdiklerini dile getirdi.
BAKIM VE ONARIMA 2 MİLYON TL DESTEK VERİLDİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığınca Ayazma Ulu Camii’ne asma tavan, alçıpan bölme duvar ve alçı sıva ile iç dış boyama işi yapıldı. Halının tamamen yenilendiği ve ahşap paravanın yapıldığı camiye bugüne kadar yaklaşık 2 milyon TL tutarında malzeme ve işçilik desteği sağlandı. Yaklaşık 12.000 metrekare açık, 850 metrekare kapalı alana sahip Ayazma Ulu Camii’nde aynı anda 1000 kişi ibadet edebiliyor.
VATANDAŞLARDAN BAŞKANA TEŞEKKÜR
Mahalle muhtarları, dernek başkanı ve vatandaşlar, caminin eksiklerini tamamlanarak güzel bir görünüme kavuşturulmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.
(Ömer İLGEÇ)