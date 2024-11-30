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Ulu Cami, çok güzel oldu

Başkan Büyükakın, Büyükşehir tarafından eksiklikleri giderilerek güzel bir görünüme kavuşturulan İzmit Ayazma Ulu Camii’nde vatandaşlarla bir araya geldi

Ulu Cami, çok güzel oldu

30 Kasım 2024 Cumartesi 10:52

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalleler başta olmak üzere vatandaşların ortak kullanım alanları olan ibadethanelerin bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor, yeni yapılan çok sayıda camiye malzeme desteği sağlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaklaşık 2 milyon TL harcanarak eksiklikleri tamamlanan ve güzel bir görünüme kavuşan İzmit Ayazma Mahallesi’ndeki Ulu Camii’nde incelemelerde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti. Yeniden ibadete açılan caminin Kocaeli’ne ve tüm Müslümanlara hayırlı olmasını dileyen Başkan Büyükakın’a inceleme sırasında Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban, AK Parti İzmit İlçe Başkanı AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar ve Büyükşehir teknik personeli eşlik etti.

 

CEMAATLE ÇAY İÇİP, SOHBET ETTİ

Cuma namazının ardından Başkan Büyükakın, Cami Dernek Başkanı Ali Keser, Ayazma Mahallesi Muhtarı Fırat Çiçek, Malta Mahallesi Muhtarı Nebahat Camkıran, Tepeköy Mahallesi Muhtarı Celalettin İçöz ve vatandaşlarla caminin bahçesinde çay içerek sohbet etti. Daha sonra camide incelemelerde bulunan ve yapılan işlerle ilgili bilgi alan Başkan Büyükakın, caminin güzel bir görünüme kavuşturulduğunu belirterek, vatandaşların huzur içinde ibadet edebilmeleri için camilerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını, bakım ve onarımlarına imkânlar çerçevesinde destek verdiklerini dile getirdi.

 

BAKIM VE ONARIMA 2 MİLYON TL DESTEK VERİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığınca Ayazma Ulu Camii’ne asma tavan, alçıpan bölme duvar ve alçı sıva ile iç dış boyama işi yapıldı. Halının tamamen yenilendiği ve ahşap paravanın yapıldığı camiye bugüne kadar yaklaşık 2 milyon TL tutarında malzeme ve işçilik desteği sağlandı. Yaklaşık 12.000 metrekare açık, 850 metrekare kapalı alana sahip Ayazma Ulu Camii’nde aynı anda 1000 kişi ibadet edebiliyor.

 

VATANDAŞLARDAN BAŞKANA TEŞEKKÜR

Mahalle muhtarları, dernek başkanı ve vatandaşlar, caminin eksiklerini tamamlanarak güzel bir görünüme kavuşturulmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.
(Ömer İLGEÇ)

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