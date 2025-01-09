Vektörle mücadelede 1 milyon noktaya müdahale

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek ve karasinekle mücadelede yıl boyunca tüm ilçelerde aralıksız çalışma yürüttü. 2024 yılında 1 milyon 49 bin 186 rögar, fosseptik ve altyapı sistemi ni ilaçlayan Büyükşehir ekipleri, risk oluşturabilecek noktaları kontrol altına aldı.

PLANLI VE SİSTEMATİK ÇALIŞMALAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele ekipleri, “Sivrisineksiz 2024” için karasinek ve sivrisineklerle mücadelede kapsamlı çalışmalar yürüttü. Bu bağlamda sivrisinek ve karasineğin tüm üreme alanlarına müdahale edilerek, Kocaeli’nde sineksiz bir yıl geçirilmesine destek olundu. Ekipler, vektör özelliği taşıyan (sivrisinek, karasinek vb.) mücadele kapsamında büyük başarıya imza attı. 2024 yılı boyunca yürütülen planlı ve sistematik çalışmalar kent genelinde halk sağlığını koruma yolunda etkili oldu.

127 PERSONEL SAHADA GÖREVLİ

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı vektörle mücadele ekipleri çalışmalarına aralıksız devam etti. Hastalıkların yayılmasında önemli rol oynayan sivrisinek, karasinek vb. canlıların üreme alanları ve üremeye sebebiyet veren alanlar tespit edilerek sezon boyunca periyodik olarak ilaçlandı. Böylelikle Kocaeli’nin 12 ilçesinde 30 milyon 420 bin 430 m² alan ile 1 milyon 49 bin 186 rögar, fosseptik ve altyapı sistemi ilaçlanarak risk oluşturabilecek noktalar kontrol altına alındı. Bu çalışmalarda toplam 127 personel, 78 adet ekipman ve 41 adet araç kullanıldı. Sulak alan ve dereler için ise 4x4 amfibik aracın kullanıldığı çalışmalarda 20 milyon 357 bin 19 m2 sulak alanda larva çalışmaları gerçekleştirilerek, sivrisineklerin üreme kaynakları kontrol altına alındı.

ATIK LASTİKLER BERTARAF EDİLDİ

Büyükşehir, eğitimli ekipleri ile çevreye zarar vermeden etkili mücadele yöntemlerini de hayata geçirdi. Vektör mücadele ekipleri sezon boyunca sivrisineğin ürememesi için tüm önlemleri alarak, birikmiş yağmur suyunu toprak ile buluşturdu. Kent genelinde vektör kaynaklı riskler en aza indirilerek, halk sağlığı güvence altına alındı. Çevre sağlığına büyük zarar veren ve sivrisinekler için uygun üreme ortamı oluşturan bin 913 adet atık lastik toplanarak ilaçlamasız bertaraf edildi. Toplum sağlığının korunması, hastalıkların yaygınlaşmaması ve birçok bulaşıcı hastalığın etkin bir şekilde kontrol altına alınabilmesi için vektörle mücadele edilmesi zorunlu hale geldi. Sivrisineklerin yoğun olarak üreme noktası olarak kullandığı kova, bidon gibi alanlara yönelik çalışmalar da büyük titizlikle sürdürüldü. 1 milyon 172 bin 123 adet kova-bidon kontrol edilirken, 266 bin 90’ı da ilaçsız bertaraf edildi.

GÜBRELİK ALANLAR İLAÇLANDI

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilaçlamanın yanı sıra sivrisineklerin üreyebileceği alanlara da müdahale etti. Vektörle mücadelede karasinek popülasyonuna karşı önemli bir başarı sağlandı. 4 bin 170 ahır ve 4 bin 221 gübrelik alan karasineklerin ergin ve larva formlarına karşı ilaçlandı. Yetkililer, vektörle mücadelede ulaşılan başarıya en büyük katkının vatandaşlardan geldiğini belirterek, desteğin devam etmesi halinde sivrisineksiz bir dönem geçirilmesine destek olunacağı aktarıldı. 2025 yılında da etkin çalışmaların aynı kararlılıkla sürdürüleceği bilgisi verildi.

(Ömer İLGEÇ)