"Yarının güzel dünyasını siz inşa edeceksiniz"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte dünyanın dört bir yanından Kocaeli'ne üniversite eğitimi için gelen uluslararası öğrencileri kent hakkında bilgilendirmek ve birbirleriyle tanışmalarını sağlamak amacıyla Antikkapı Restoran’da “Evinize Hoş Geldiniz” programı düzenledi. Her biri ülkemiz için birer kültür elçisi olarak görülen uluslararası öğrencileri ‘Evinize Hoş Geldiniz’ demek için misafir ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kendinizi evinizde hissetmenizi sağlamak, ülkelerimiz ve milletlerimiz arasında sevgi ve kardeşlik köprüleri kurmak için her daim yanınızda olacağız” ifadelerini kullandı.

YÜZLERCE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KATILDI

Ülkelerinden ilimize eğitim amacıyla gelen KOÜ ve GTÜ öğrencilerine yönelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Öğrenciler Buluşması’na" Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Kocaeli Uluslararası Öğrenciler Derneği Başkanı Nebi Karakoyun, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ile Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Cezayir, Endonezya, Etiyopya, Filistin, Gürcistan, Hindistan, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Lübnan, Nepal, Pakistan, Sırbistan, Tunus, Türkmenistan ve Ukrayna gibi ülkeler başta olmak üzere yüzlerce uluslararası öğrenci katılım gösterdi.

FARKLI RENKLER, FARKLI KÜLTÜRLER

Programın açılış konuşmasını yapan Uluslararası Öğrenci Temsilcisi Asma Alahoum, Kocaeli’nin öğrencilere kucak açan en güzel şehirlerden biri olduğunu belirterek, “Yeni gelen arkadaşlarım içinizi rahat tutun, gelebileceğiniz en güzel kentlerden birine geldiniz” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın konuşmasında “Sizin bu şehirde kendinizi yalnız hissetmemeniz, ailelerinizin yanında nasıl huzur içerisindeyseniz burada da aynı hissetmeniz için elimizden gelen her şeyi tüm kurumlarımız yapıyor. Öğrencilik döneminizde sizleri yalnız hissettirmemek için elimizden geleni yapacağız. Sizlere baktığımda farklı renkte yüzler, farklı kültürlerden gelen insanlar görüyorum. Bunların hiçbirini siz seçmediniz. İnsanlar seçmedikleri bir şeyden dolayı statü elde edemez. İyi ya da kötü olmazlar ama iyiliği ya da kötülüğü seçerler. İnsanların seçimlerinin sonucunda da içinde yaşadıkları şehir veya ülke iyi ya da kötü olur” dedi.

“BÜYÜK DEĞİŞİMLER, KÜÇÜK SAMİMİ ÇABALARLA BAŞLAR”

Büyükakın konuşmasının devamında, “Dünyanın güzelleşmesi için sizin emek vermeniz gerektiğini ifade etmek istiyorum. Maalesef kötü olan, iyi olana oranla daha hızlı bulaşıyor. Doğru bir haber bir kez yayılıyorsa yalan bir haber 6-7 kat daha hızlı yayılıyor. Dolayısıyla dünyanın daha iyi bir yer olması için çok büyük gayret göstermeniz lazım. Bugün Filistin’de çocukların başına bombalar yağıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta dünyanın 5’ten büyük olduğunu söylüyor. Daha adil bir dünya ancak sizin emeğinizle mümkün olabilir. Tek bir iyilik yapın ve bu iyilik tüm dünyaya yayılsın. Çünkü büyük değişimler, küçük ama samimi çabalarla başlar. Eğer siz daha iyisi için mücadele ederseniz yarın daha güzel olacak. İyiler gayret etmedikçe başlarına gelen kötülükten şikayet etme hakları yoktur. Barış ve kardeşlik olsun istiyorsanız oturduğunuz yerden söylenmeyi bırakacaksınız. Kendi çabanızla yarının güzel dünyasını sizler inşa edeceksiniz. Bir gün başınız sıkıntıya düşerse bu şehrin her bireyi size yardım edecektir” ifadelerini kullandı.

“GÖNÜLLÜ BÜYÜKELÇİLERİMİZ OLACAKSINIZ”

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş konuşmasında, “Devletin tüm kurumları misafir öğrencilerimizin ilimizde bulundukları süre içerisinde iyi bir eğitim almaları ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak için elinden gelen gayreti gösterecek. Bunu şu ana kadar bize ziyarete gelen ya da bizim karşılaştığımız tüm uluslararası öğrencilerimizden memnuniyetle duyduk. Bizim sizlerden beklentimiz Türk örf ve adetlerini, aile, çalışma, eğitim hayatını, Türkiye’deki hukuk kurallarını, ülkemizin coğrafyamızdaki ülkelere yaptığı yardımları özellikle öğrenmenizi istiyoruz. Bizler devlet görevlileri olarak eğitiminizi tamamladıktan sonra sizleri gideceğiniz ülkelere Türkiye’nin gönüllü büyükelçileri olarak uğurlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu davet için organizasyonu yapan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Eğitim ve öğretim yılının öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

“İYİLİĞİ YÜCELTMEK İÇİN MÜCADELE EDİN”

Kocaeli Uluslararası Öğrenciler Derneği Başkanı Nebi Karakoyun ise, “Farklı coğrafya ve kültürlerden başka bir kültüre geçici süreyle de olsa gelmek birtakım sorunları beraberinde getirebiliyor. Burada karşılaşacağınız en büyük problem kendinizi yalnızlık duygusuna kaptırmak olacak ancak biz tabi ki buna izin vermeyeceğiz. Tüm fikirlerinizin hayata geçebilmesi için yalnızlıktan olabildiğince uzak kalmak zorundasınız. Zor bir dünyada yaşıyoruz ancak bunu kolaylaştırmak bizim elimizde. Hemen yanı başımızda terörle mücadele adı altında tam 20 bin bebek ve çocuk öldürüldü. Toplam 45 bin insanın hayatı yok edildi. Bunun tek ilacı iyilik. Sadece iyi olmak için çalışın ve iyiliği yüceltmek için mücadele edin, bu problemleri kökünden çözmüş olacaksınız. Bu akşamı bizler için tesis eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a yürekten şükranlarımı sunuyorum. Kardeşliğe, barışa, birlikte üretmeye, ortak yarınlara hoş geldiniz” sözleriyle duygularını dile getirdi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR ETTİLER