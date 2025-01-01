GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yeni yıla kütüphanede giren öğrencilere Başkan Büyükakın'dan sürpriz

Meyve ve kitap hediye etti

Yeni yıla kütüphanede giren öğrencilere Başkan Büyükakın'dan sürpriz

01 Ocak 2025 Çarşamba 13:12

 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 2024 yılının son saatlerini anlamlı bir ziyaretle geçirdi. İzmit Milli İrade Meydanı’nda hizmete giren ve 7/24 açık olan yeni nesil kütüphanede gençlerle bir araya geldi.

ÇOK SEVİNDİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Okuyan ve Okutan Şehir” vizyonuyla hayata geçirdiği millet kütüphanelerinin 8’incisi olan İzmit Milli İrade Meydanı Kütüphanesi, modern tasarımı ve geniş olanaklarıyla gençlerin yeni buluşma noktası oldu. Milli İrade Kütüphanesi, yeni yıl akşamı da doluydu. Burada derslerine çalışan öğrencilere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın da sürpriz yaptı. Büyükakın, ders çalışan öğrencileri yalnız bırakmayarak meyve kitap hediyesi ile kütüphaneye geldi. Büyükakın’ı karşılarında gören öğrenciler çok şaşırdı ve sevindi. Büyükakın’ın hediyesini alıp, fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirdi.  Başkan Büyükakın, “Yarının daha güçlü Kocaeli’si ve Türkiye’si gençlerin omuzlarında yükselecek. 2025 yılı, gençlerimiz için daha fazla fırsatın sunulacağı bir yıl olacak. Bizler de bu doğrultuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.
(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yeni yılın ilk bebeği 2 kilo 580 gram dünyaya geldi Yeni yılın ilk bebeği 2 kilo 580 gram dünyaya...
Yeni yıla at üstünde girdi Yeni yıla at üstünde girdi
Başkan Büyükakın, yeni yıla vatandaşlarla birlikte girdi Başkan Büyükakın, yeni yıla vatandaşlarla birlikte...
Başkan Büyükakın, sağlık ekiplerini unutmadı Başkan Büyükakın, sağlık ekiplerini unutmadı
Başkan Büyükakın, itfaiye teşkilatının yeni yılını kutladı Başkan Büyükakın, itfaiye teşkilatının yeni...
Büyükşehir’den 65 bin metre oto korkuluk Büyükşehir’den 65 bin metre oto korkuluk
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Yeni yılın ilk bebeği 2 kilo 580 gram dünyaya...
Kocaeli'de yeni yılın ilk bebeği, Şehir Hastanesi'nde 2 kilo 580 gram ağırlığında dünyaya geldi.

Haberi Oku