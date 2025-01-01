Yeni yıla kütüphanede giren öğrencilere Başkan Büyükakın'dan sürpriz

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 2024 yılının son saatlerini anlamlı bir ziyaretle geçirdi. İzmit Milli İrade Meydanı’nda hizmete giren ve 7/24 açık olan yeni nesil kütüphanede gençlerle bir araya geldi.

ÇOK SEVİNDİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Okuyan ve Okutan Şehir” vizyonuyla hayata geçirdiği millet kütüphanelerinin 8’incisi olan İzmit Milli İrade Meydanı Kütüphanesi, modern tasarımı ve geniş olanaklarıyla gençlerin yeni buluşma noktası oldu. Milli İrade Kütüphanesi, yeni yıl akşamı da doluydu. Burada derslerine çalışan öğrencilere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın da sürpriz yaptı. Büyükakın, ders çalışan öğrencileri yalnız bırakmayarak meyve kitap hediyesi ile kütüphaneye geldi. Büyükakın’ı karşılarında gören öğrenciler çok şaşırdı ve sevindi. Büyükakın’ın hediyesini alıp, fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirdi. Başkan Büyükakın, “Yarının daha güçlü Kocaeli’si ve Türkiye’si gençlerin omuzlarında yükselecek. 2025 yılı, gençlerimiz için daha fazla fırsatın sunulacağı bir yıl olacak. Bizler de bu doğrultuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

(Ömer İLGEÇ)