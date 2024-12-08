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Yeşilova’ya yeni bir nefes

Büyükşehir’in yapımına başladığı “Yeşilova Kavşak ve Meydan Yol Projesi” Şehir Hastanesi’ne bağlanan yollara erişim kolaylığı sağlayacak

Yeşilova'ya yeni bir nefes

08 Aralık 2024 Pazar 12:12

 Kocaeli’ne kazandırdığı yatırım ve eserlerle vatandaşların hayatına değer katan Büyükşehir Belediyesi, kentin kilit noktalarından Yeşilova trafiğini rahatlatacak bir projeyi daha hayata geçiriyor. Bir süre önce Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağını tamamlayarak, Kandıra yolundaki trafik akışını kesintisiz hale getiren Büyükşehir, şimdi de “Yeşilova Kavşak ve Meydan Yol Projesi” için çalışmalara başladı. Proje tamamlandığında, bölgedeki trafik akışının güvenli ve akıcı olması hedefleniyor.

 

ŞEHİR HASTANESİ’NE ERİŞİM KOLAYLIĞI

“Yeşilova Kavşak ve Meydan Yol Projesi” kapsamında, Turan Güneş Caddesi ile Yeşilova Caddesi kesişiminde 4 kollu sinyalize kavşak oluşturulacak. Bu düzenlemeyle Yeşilova merkezde güvenli trafik akışı sağlanarak, şehir hastanesine bağlanan yollara erişim kolaylığı artırılacak.

 

TRAFİK SİRKÜLASYONU DÜZENLENECEK

Proje kapsamında, Yeşilova merkezine bağlantıyı güvenli ve etkin bir şekilde sağlamak için dönüş cepleri oluşturulacak. Ayrıca yol kapasitesi artırılarak, trafik güvenliği de en üst düzeye çıkarılacak. Trafik sirkülasyonunu düzenlemeyi ve seyir güvenliğini artırmayı hedefleyen proje, bölgedeki vatandaşların yaşam kalitesine katkı sağlayacak. Projenin tamamlanmasıyla ulaşım sürekliliği sağlanarak, kentsel hareketliliğin daha verimli hale getirilmesi amaçlanıyor.
(Ömer İLGEÇ)

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