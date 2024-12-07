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Yürüyen merdiven arızasının sebebi "Stop Butonu"

Acil durumlar için kullanılması gereken ‘Stop’ butonuna bilinçli olarak basılması yürüyen merdivenlerde arızaya sebebiyet veriyor

Yürüyen merdiven arızasının sebebi

07 Aralık 2024 Cumartesi 10:53

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde hizmete sunduğu yürüyen merdivenlerdeki arızanın sebebi belli oldu. Yapılan teknik cihaz incelemesi ve güvenlik kameralarının izlenmesi sonucu ünitelerin bilinçsiz ve art niyetli kişilerin stop düğmesine basması sonucunda durdurulduğu anlaşıldı.

466 KEZ STOP DÜĞMESİNE BASILDI

Büyükşehir Belediyesi, üst geçitlerde hizmet veren yürüyen merdivenlerde arıza oluşması sonucu harekete geçti. Büyükşehir bünyesinde kurulan Enerji İzleme Programı ve Enerji İzleme Merkezi ekipleri tarafından yapılan incelemede, arızalı görünen ve çalışmadığı düşünülen yürüyen merdivenlerde sıkça karşılaşılan durumun vatandaşların acil durdurma butonlarına basmalarından kaynaklandığı anlaşıldı. Bu kapsamda Mimar Sinan Üst Geçidi'nde 66 günde 466 kez yani günde ortalama 7 defa acil stop düğmesine basıldığı yetkililerce raporlandı.

 

MÜDAHALE SÜRESİ 4 DAKİKA

Enerji İzleme Programı ve Enerji İzleme Merkezi kurarak, uzaktan kontrol ve devreye alma sistemini uygulayan Büyükşehir Belediyesi, yürüyen merdivenlere ortalama 4 dakika içinde müdahale ediyor. Gerekli kontrolleri yaparak yürüyen merdivenleri devreye alan ekipler, vatandaşları mağdur etmiyor.

DÜZENLİ BAKIM YAPILIYOR

Büyükşehir, yürüyen merdivenlerin düzenli olarak bakım, onarım ve tadilat işlemlerini yapıyor. Ekipler tarafından titizlikle yapılan bakım çalışmaları, mecburi müdahale gereken durumlar dışında kent sakinlerinin konforundan taviz vermemek adına geceleri yapılıyor.
(Ömer İLGEÇ)

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