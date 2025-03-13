İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İstiklal Marşı’nın Kabulünün 104. Yıl Dönümü Dilovası’nda Anıldı

Dilovası Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, İstiklal Marşı’mızın kabulünün 104. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy, rahmet ve minnetle anıldı.

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 104. Yıl Dönümü Dilovası'nda Anıldı

13 Mart 2025 Perşembe 16:08

Programa Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ve Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu’nun yanı sıra, Dilovası’ndaki kamu kurum müdürleri, Dilovası Belediye Meclis üyeleri, Dilovası Belediye Başkan yardımcıları, mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

İSTİKLAL MARŞI, MİLLİ RUHUN EN BÜYÜK SEMBOLÜDÜR
Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, programda yaptığı konuşmada, “İstiklal Marşı’mız, milletimizin bağımsızlık aşkını, vatan sevgisini ve milli ruhunu en güçlü şekilde yansıtan bir eserdir. Mehmet Akif Ersoy’u ve Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle anıyorum” dedi.

GELECEK NESİLLERE AKTARMALIYIZ
Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ise, “İstiklal Marşı’mızın kabulünün yıl dönümünde, bağımsızlığımızın sembolü olan bu büyük mirası gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Aziz şehitlerimizi ve kahramanlarımızı minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.
Program, Oratoryo gösterileri sonrasında resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni ile son buldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çiftçi, Ramazan ayında da ilçe sakinlerinin yanında Çiftçi, Ramazan ayında da ilçe sakinlerinin yanında
BAŞKAN ÖMEROĞLU, RAMAZAN AYI BİRLİK VE BERABERLİĞİ PEKİŞTİRİYOR BAŞKAN ÖMEROĞLU, RAMAZAN AYI BİRLİK VE BERABERLİĞİ...
Dilovası Camilerinde Ramazan Temizliği Dilovası Camilerinde Ramazan Temizliği
Sıcak yemekler Ramazan’da da hanelere ulaşıyor Sıcak yemekler Ramazan’da da hanelere ulaşıyor
Başkan Büyükgöz’den Ramazan Ziyaretleri Başkan Büyükgöz’den Ramazan Ziyaretleri
KARTEPE’DE 'MEHTER MARŞI' İLE SAHUR KARTEPE’DE 'MEHTER MARŞI' İLE SAHUR
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

Çiftçi, Ramazan ayında da ilçe sakinlerinin...
Hemen her fırsatta Çayırovalı hemşehrileriyle bir araya gelmeye özen gösteren Çayırova Belediye Başkanı...

Haberi Oku