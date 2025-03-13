İstiklal Marşı’nın Kabulünün 104. Yıl Dönümü Dilovası’nda Anıldı

Dilovası Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, İstiklal Marşı’mızın kabulünün 104. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy, rahmet ve minnetle anıldı.

Programa Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ve Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu’nun yanı sıra, Dilovası’ndaki kamu kurum müdürleri, Dilovası Belediye Meclis üyeleri, Dilovası Belediye Başkan yardımcıları, mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.



İSTİKLAL MARŞI, MİLLİ RUHUN EN BÜYÜK SEMBOLÜDÜR

Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, programda yaptığı konuşmada, “İstiklal Marşı’mız, milletimizin bağımsızlık aşkını, vatan sevgisini ve milli ruhunu en güçlü şekilde yansıtan bir eserdir. Mehmet Akif Ersoy’u ve Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle anıyorum” dedi.



GELECEK NESİLLERE AKTARMALIYIZ

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ise, “İstiklal Marşı’mızın kabulünün yıl dönümünde, bağımsızlığımızın sembolü olan bu büyük mirası gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Aziz şehitlerimizi ve kahramanlarımızı minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Program, Oratoryo gösterileri sonrasında resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni ile son buldu.