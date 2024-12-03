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Başkan Ömeroğlu: "Birlikte Dilovası’na Hizmet Ediyoruz"

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Belediye Temizlik İşleri çalışanlarıyla kahvaltıda bir araya gelerek, düzenlenen programda önemli mesajlar verdi. Başkan Ömeroğlu, çalışma arkadaşlarıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ekip ruhunun ve birlikte çalışmanın önemine vurgu yaptı.

Başkan Ömeroğlu:

03 Aralık 2024 Salı 17:55

 “BİZ BİR EKİBİZ
Başkan Ömeroğlu konuşmasında, Dilovası’na hizmet etmenin bir ekip işi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Biz bir ekibiz. Sizler benim değerli çalışma arkadaşlarımsınız ve hep birlikte Dilovası’nın sorunlarını çözmek için çalışıyoruz. Her birinizin emeği bu şehrin geleceği için çok değerli. Sabahın erken saatlerinde işe başlayarak halkımızın hayatını kolaylaştırıyorsunuz. Bu özverili çalışmanız için teşekkür ediyorum."
Belediye çalışanlarının iş güvenliği ve sağlığı konusundaki hassasiyetine dikkat çeken Ömeroğlu, ekipmanların özenle kullanılması ve görev yerlerinde dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı. Ayrıca, halkın ödediği vergilerle alınan maaşların hakkının sahada verilmesinin önemine vurgu yaptı.

“HEPİMİZ BU MEMLEKETİN SOKAKLARINDA YAŞIYORUZ”
Başkan Ömeroğlu, ekip çalışmasının belediye hizmetlerindeki önemine değinerek birlik ve beraberlik mesajı verdi:
"Hepimiz bu memleketin sokaklarında yaşıyor ve bu topraklara hizmet ediyoruz. Sizler, bu ekipte çok kıymetli bir yer tutuyorsunuz. Hep birlikte Dilovası’nı daha güzel bir hale getireceğimize inanıyorum."
Çalışanların karşılaştıkları sorunları ve önerilerini önce müdürlerine, ardından başkan yardımcılarına ve gerekirse kendisine iletmelerini isteyen Ömeroğlu, bu tür buluşmaların devam edeceğini belirtti.
MORAL VE MOTİVASYON ARTIŞI
Kahvaltı programı, Temizlik İşleri çalışanlarının moral ve motivasyonunu artırırken, Başkan Ömeroğlu’nun destekleyici mesajlarıyla son buldu.
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