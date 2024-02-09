“Mustafa Kemal’in İzinde Balkanlar Belgeseli” Galası Gebze’de gerçekleşti!

Gebze Ticaret Odasında gerçekleşen gala gecesine; Türk Tarih Kurumu eski başkanı 24., 25. ve 26. Dönem Milletvekili Yusuf Hallaçoğlu, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, Koşukavak Turizm Yönetim Kurulu Başkanı ve sponsoru Rıfat Yakupoğlu, Belgesel yönetmeni Ufuk Karakaş, Senarist Nahide Deniz, İKTAV Başkanı İsmail Kahraman, Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, Gebze Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Nilgün Aydın çok sayıda önemli isim katıldı.
YAKUPOĞLU TEŞEKKÜR ETTİ
Gala gecesinin açılış konuşmasını yapan Koşukavak Turizm Yönetim Kurulu Başkanı ve sponsoru Rıfat Yakupoğlu, “ Mustafa Kemal’in izinde Balkanlar belgeseli ile, Gazi’nin geçmişine unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Selanik’ten Sofya’ya, Gümülcine’den Filibe’ye, onun izlerini takip ederek tarihimize ışık tutuyoruz. Bu anlamlı etkinliğin başarıyla gerçekleşmesinde katkı sağlayan her birinize içten teşekkürlerimizi sunarız. Sizlerle birlikte olmanın heyecanını ve dayanışma duygusunu hissetmek, ülkemiz ve kültürümüz adına önemli bir adımı birlikte atmış olmanın mutluluğunu yaşatmıştır. İlginiz, katkınız ve değerli zamanınız için tekrar teşekkür eder, birlikte nice güzel etkinliklere imza atmayı dileriz.” dedi
Gala gecesinde katılan Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Türk Tarih Kurumu eski başkanı 24., 25. ve 26. Dönem Milletvekili Yusuf Hallaçoğlu yaptıkları konuşmada böyle bir belgeselin hazırlanmasında emek harcayan isimlere teşekkür ederek başarılar dilediler
BELGESEL HAKKINDA
Bu belgesel, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Rumeli Balkanlar’da bıraktığı izleri gün ışığına çıkarıyor. Filmde anlatılanlar, arşiv belge, bilgi ve araştırmacıların değerlendirmeleriyle ele alınmıştır. Atatürk’ün çocukluğu doğduğu Yunanistan’ın Selanik şehrinde ,askeri eğitim yılları ise Makedonya’nın Manastır şehrinde geçiyor.Genç Kurmay binbaşı iken Ekim 1913’te Osmanlı’nın ilk askeri ataşesi olarak Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya atanıyor, 15 ay orada kalıyor, fakat sürenin az olmasına rağmen önemli faaliyetler gerçekleştiriyor. Ve bu döneme ait daha az bilinen çalışmaları ve hayatına dair bilgi ve belgelerle ilk kez ayrıntılarıyla ele alınıyor. Ayrıca, Atatürk’ün talimatı üzere Batı Trakya’nın Gümülcine ve İskeçe şehirlerinde Türk Gençler Birliği kuruluyor.Filmde bu dönemler ilk kez ayrıntılarıyla ele alınmıştır. Filmde, ilk kez Balkan ülkenin, yani Türk, Bulgar ve Makedonyalı tarihçiler görüşlerini paylaşıyor. Atatürk’ün yaşadığı şehirler ve mekanlar ile ilgili daha az bilinen hadiseler anlatılıyor. Belgesel, Atatürk’ün, Türkiye Cumhuriyeti için hedefledikleriyle, Türk ve Balkan ülkeleri ile dostluğunun temelini oluşturan katkılarına da ışık tutmaktadır.
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