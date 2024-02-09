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“Mustafa Kemal’in İzinde Balkanlar Belgeseli” Galası Gebze’de gerçekleşti!

Trakya Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu ve Gebze’de faaliyet gösteren Koşukavak Turizm tarafından hazırlanan Mustafa Kemal’in İzinde Balkanlar Belgeselinin gala gecesi Gebze’de gerçekleşti.

'Mustafa Kemal'in İzinde Balkanlar Belgeseli” Galası Gebze'de gerçekleşti!

09 Şubat 2024 Cuma 22:53


 

Gebze Ticaret Odasında gerçekleşen gala gecesine; Türk Tarih Kurumu eski başkanı 24., 25. ve 26. Dönem Milletvekili Yusuf Hallaçoğlu, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik,  Koşukavak Turizm Yönetim Kurulu Başkanı ve sponsoru Rıfat Yakupoğlu, Belgesel yönetmeni Ufuk Karakaş, Senarist Nahide Deniz,  İKTAV Başkanı İsmail Kahraman, Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, Gebze Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Nilgün Aydın çok sayıda önemli isim katıldı.

YAKUPOĞLU TEŞEKKÜR ETTİ

Gala gecesinin açılış konuşmasını yapan Koşukavak Turizm Yönetim Kurulu Başkanı ve sponsoru Rıfat Yakupoğlu, “ Mustafa Kemal’in izinde Balkanlar belgeseli ile, Gazi’nin geçmişine unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Selanik’ten Sofya’ya, Gümülcine’den Filibe’ye, onun izlerini takip ederek tarihimize ışık tutuyoruz. Bu anlamlı etkinliğin başarıyla gerçekleşmesinde katkı sağlayan her birinize içten teşekkürlerimizi sunarız. Sizlerle birlikte olmanın heyecanını ve dayanışma duygusunu hissetmek, ülkemiz ve kültürümüz adına önemli bir adımı birlikte atmış olmanın mutluluğunu yaşatmıştır. İlginiz, katkınız ve değerli zamanınız için tekrar teşekkür eder, birlikte nice güzel etkinliklere imza atmayı dileriz.” dedi

Gala gecesinde katılan Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve  Türk Tarih Kurumu eski başkanı 24., 25. ve 26. Dönem Milletvekili Yusuf Hallaçoğlu yaptıkları konuşmada böyle bir belgeselin hazırlanmasında emek harcayan isimlere teşekkür ederek başarılar dilediler  

BELGESEL HAKKINDA

Bu belgesel, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Rumeli Balkanlar’da bıraktığı izleri gün ışığına çıkarıyor. Filmde anlatılanlar, arşiv belge, bilgi ve araştırmacıların değerlendirmeleriyle ele alınmıştır. Atatürk’ün çocukluğu doğduğu Yunanistan’ın Selanik şehrinde ,askeri eğitim yılları ise Makedonya’nın Manastır şehrinde geçiyor.Genç Kurmay binbaşı iken Ekim 1913’te Osmanlı’nın ilk askeri ataşesi olarak Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya atanıyor, 15 ay orada kalıyor, fakat sürenin az olmasına rağmen önemli faaliyetler gerçekleştiriyor. Ve bu döneme ait daha az bilinen çalışmaları ve hayatına dair bilgi ve belgelerle ilk kez ayrıntılarıyla ele alınıyor. Ayrıca, Atatürk’ün talimatı üzere Batı Trakya’nın Gümülcine ve İskeçe şehirlerinde Türk Gençler Birliği kuruluyor.Filmde bu dönemler ilk kez ayrıntılarıyla ele alınmıştır. Filmde, ilk kez Balkan ülkenin, yani Türk, Bulgar ve Makedonyalı tarihçiler görüşlerini paylaşıyor. Atatürk’ün yaşadığı şehirler ve mekanlar ile ilgili daha az bilinen hadiseler anlatılıyor. Belgesel, Atatürk’ün, Türkiye Cumhuriyeti için hedefledikleriyle, Türk ve Balkan ülkeleri ile dostluğunun temelini oluşturan katkılarına da ışık tutmaktadır.

 YUSUF HALLAÇOĞLU’NUN KONUŞMASINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/412628897996868

 YÜKSEL KARA’NIN KONUŞMASI İÇİN TIKLAYIN

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/1141765716989784

 RIFAT YAKUPOĞLU’NUN KONUŞMASI İÇİN TIKLAYIN

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/927252122395490

  SENARİST NAHİDE DENİZ KONUŞMASI İÇİN TIKLAYIN

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/411888514700538

 

 

 

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