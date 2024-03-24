SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükgöz, Gebze’yi mahalle mahalle dolaştı

Seçim çalışmalarına devam eden Gebze Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, bir günde 6 mahalleyi ziyaret ederek vatandaşları selamladı, Gebzeli hemşerilerine çiçek takdim etti.

Büyükgöz, Gebze'yi mahalle mahalle dolaştı

24 Mart 2024 Pazar 16:03

 

 

Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı ve Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz seçim çalışmalarına sahada hız kesmeden devam ediyor. Toplumun her kesiminden vatandaşlarla bir araya gelen Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, bir günde 6 mahalleyi turladı.

 

BİR GÜNDE 6 MAHALLEYİ TURLADI

Seçim otobüsüyle Barış, Kirazpınar, Yenikent, Hürriyet, Yavuz Selim ve Mimar Sinan mahallelerini turlayan Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, mahalle sakini vatandaşları selamladı.

 

GEBZELİLERİN TEVECCÜHÜNE LAYIK OLACAĞIZ

Gebzelilere çiçek de takdim eden Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz; vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandı. Gebzeli hemşerilerinin ilgi ve teveccühüne layık olabilmek için yeni dönemde de ekibiyle beraber durup dinlenmeden çalışmaya, ilçeyi büyük Türkiye Yüzyılına hazırlayacak yeni projeleri hızla uygulamaya koyacaklarını açıkladı. 

 

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Erdoğan için müthiş hazırlık Erdoğan için müthiş hazırlık
“Eskihisar Kalesi turizme açılacak” “Eskihisar Kalesi turizme açılacak”
Gençlerin “Tahir Ağabey’i” Gençlerin “Tahir Ağabey’i”
Başkan Adayı Büyükgöz Altı Mahalleyi Turladı Başkan Adayı Büyükgöz Altı Mahalleyi Turladı
Gebze Milli Görüş’ün kalesidir Gebze Milli Görüş’ün kalesidir
Çiftçi, “Fatih Sultan Mehmet Parkı’nı revize edeceğiz” Çiftçi, “Fatih Sultan Mehmet Parkı’nı revize...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner934

Erdoğan için müthiş hazırlık
Başkan Talus da vincin tepesine çıkıp gençlerle bayrak astı

Haberi Oku