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Erdoğan için müthiş hazırlık

Başkan Talus da vincin tepesine çıkıp gençlerle bayrak astı

Erdoğan için müthiş hazırlık

24 Mart 2024 Pazar 16:02

 

 

AK Partili gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı miting öncesinde sahura kadar uyumadan çalışıyor. Gençler, Çayırova’dan Kandıra’ya kadar şehri gelin gibi süsledi.

 

KOCAELİ’Yİ GELİN GİBİ SÜSLÜYORLAR

AK Parti teşkilatlarında bir yandan seçim hazırlığı aralıksız sürerken bir yandan da 28 Mart Perşembe günü saat 15.00’te Kocaeli Kongre Merkezi Miting Alanı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı Büyük Kocaeli Mitingi için çalışmalar devam ediyor. Çayırova’dan Kandıra’ya kadar tüm teşkilatlar Cumhurbaşkanı’nın katılacağı miting için Kocaeli’yi gelin gibi süslemeye başladı. Çalışmalar dün gece itibariyle hız kazandı. Gençlik Kolları sahura kadar bütün ilçelerde afiş ve bayrak astı.

BAŞKAN TALUS DA VİNCİN TEPESİNE ÇIKTI

Gece yarısından sahura kadar çalışan gençlere AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus da yardım etti. Gençlerle birlikte vincin tepesine çıkan Talus, bayrak astı, gençlere moral ve enerji verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı en iyi şekilde karşılamak için tam bir seferberlik halinde olduklarını, Büyük Kocaeli Mitingi için çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini belirten Talus, “İl Gençlik Kolları Başkanımız Çağatay Çağlayan nezdinde cefakar gençlik kollarımızı kutluyorum” dedi.

TALUS: “KOCAELİ REİSİNİ ÇOK ÖZLEDİ”

Talus, “Çayırova’dan Kartepe’ye, Karamürsel’den İzmit’e bütün ilçelerimizde gençlerimiz gece boyunca sahadaydı. Sahuru sokakta, vinç tepesinde karşıladı. Biz de ilçe ilçe gezip, gençlerimizin yanında olduk. Bütün hazırlıklarımız 28 Mart Perşembe günü Kocaeli Kongre Merkezi Miting Alanı’nda yapacağımız Büyük Kocaeli Mitingi için. Kocaeli Reisini çok özledi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı bekliyor” ifadelerini kullandı. AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan da İl Başkanı Şahin Talus ile birlikte ilçe ilçe gezerek gençlerin yanında oldu. Çağlayan, gençlerin miting için hazır olduğunu söyledi.

 

 

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