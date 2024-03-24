“Eskihisar Kalesi turizme açılacak”

Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel, Gebze’nin gözbebeği durumundaki Eskihisar’a ve kaleye dikkat çekti. Kalenin 1241 yılından önce inşa edildiğini ve birçok tarihi olaylara şahitlik ettiğini söyleyen Türel; “Hiç böyle atıl kalmış mıydı bu kale, restorasyon süreci bir türlü bitmeyen, daha önce bir takım etkinlikler için açılan bu kale turizmin beşiği olacak. Geçmişimizi bilip geleceğe ışık tutacağız” dedi. Eskihisar kalesinin yeri ve deniz manzarası ile binlerce yerli ve yabancı turisti de Gebze’ye çekebileceğini söyleyen Türel, “Yıllardır kaderine terk edilmiş şekilde bekletilmesi herkesi rahatsız ediyor ama vatandaşın elinden bir şey gelmiyor. Bir süre önce başlatılan restorasyonun da bu kadar uzun sürmemesi gerekirdi” diye konuştu.

Kalenin yanı sıra Eskihisar’ın da köy olarak cazibe merkezi olabileceğini söyleyen Mustafa Türel, “Gebze dışından gelecek olan insanlara rahat bir ortam hazırlarsanız bu insanlar buralara sürekli olarak gelir. Memnun kalan insanlar başka dostlarına da tavsiye eder. Eskihisar’ı sadece yaz aylarında değil, kışın da insanların yaşayabileceği bir turizm merkezi haline getireceğiz” diye konuştu.