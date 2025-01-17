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Büyükşehir otoparklarına 3 milyon araç giriş-çıkış yaptı

Kocaeli Büyükşehir’in kentin önemli lokasyonlarında bulunan otoparklarına 2024 yılında 2 milyon 860 bin 735 araç giriş-çıkış sağladı

Büyükşehir otoparklarına 3 milyon araç giriş-çıkış yaptı

17 Ocak 2025 Cuma 11:55

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.’nin işletmesini sağladığı Gebze Otoparkı, Kent Meydanı Otoparkı, Metropol Otoparkı, Kadıköy Katlı Otoparkı ve Kocaeli Şehirlerarası Otogarı’nın içinde yer alan otoparka 1 yılda 2 milyon 860 bin 735 araç giriş-çıkış sağladı.

 

KALİTELİ VE GÜVENLİ HİZMET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin önemli lokasyonlarında inşa ettiği otoparklar, Kocaelilere kaliteli, güvenli ve modern otopark hizmeti sunabilmek için yoğun şekilde çalışıyor. Engelli erişimine uygun otoparklar, vatandaşlar tarafından güvenle ve memnuniyetle tercih ediliyor. Engelli bireyler de araçlarını erişebilir bir şekilde otoparklara bırakarak, şehir merkezlerinde ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabiliyor.

 

VATANDAŞ ÇOK MEMNUN

2024 yılında toplamda 2 milyon 860 bin 735 aracın giriş ve çıkış yaptığı otoparklar 7/24 kayıt alan kameralar ile kontrol altında tutuluyor. Kurulduğu günden itibaren vatandaşların sıklıkla tercih ettiği otoparklarda kullanılan kameralar son teknolojiyle güvenlik sağlıyor. Saniye saniye görüntülenen otoparklarda vatandaşlar araçlarını güvenle bırakıyor. Kör nokta bulunmayan otoparkta vatandaşlar, araçlarını bıraktıklarında gözleri arkada kalmadan aktivitelerini gerçekleştiriyor.
(Ömer İLGEÇ)

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