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Büyükşehir Zabıtası, 5 bin 500 denetim yaptı

Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, huzurlu ve güvenli bir Kocaeli için 7/24, canla başla çalışıyor

Büyükşehir Zabıtası, 5 bin 500 denetim yaptı

18 Ocak 2025 Cumartesi 10:28

 Kocaeli halkının huzuru ve mutluluğu için 7/24 özveriyle görev yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2024 yılında da kamu düzenini ve güvenliği sağlama görevlerini başarıyla yerine getirdi

 

YIL BOYUNCA DENETİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, halk sağlığını korumak ve haksız kazançların önüne geçmek amacıyla kent genelindeki marketler başta olmak üzere işyeri denetimlerini yıl boyunca sürdürdü. Ekipler; hijyen kurallarına, ürünlerin son kullanma tarihlerine, reyon düzenlemeleri ve kasa fiyatlarının uyumuna dikkat ederken, denetimler sırasında uygunsuz ürünlere rastlanan işletmelere gerekli uyarı ve cezai işlemleri uyguladı. Bu kapsamda 2024 yılında 5 bin 500 denetim gerçekleştirildi.
(Ömer İLGEÇ)

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