İzmit Körfezi 7/24 gözetim altında

Ölme tehlikesi ile karşı karşıya kalan Marmara Denizi’ni korumak için çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir, aynı zamanda körfezin temizliğini de elden bırakmıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, müsilaj tehdidi altındaki Marmara Denizi’ni korumak için var gücüyle çalışıyor. Ortaya konulan çalışmalarla İzmit Körfez’i hem korunuyor hem de temizleniyor.

ÇALIŞMALAR HAYATİ ÖNEME SAHİP

Marmara Denizi’nde yeniden gündeme gelen müsilaj tehdidi, Marmara’nın korunmasına yönelik çağrıların ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, “Marmara ölüyor” sözleriyle altını çizdiği tehlikeye karşı Marmara’daki tüm belediyeleri görevlerini yapmaya davet etmişti. Konunun ideolojik tartışmaların çok uzağında olduğunu belirten Büyükakın, “Tedbir alınmaz, gereken yapılmazsa yine çok büyük bir çevre felaketi ile karşı karşıya kalacağız” demişti.

ARITMA TESİSLERİ İLE ATIKSU BIRAKILMIYOR

Peki, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Marmara’nın korunmasına yönelik hangi önlemleri alıyor? Büyükşehir’in bu konuda iki önemli ana faaliyetinin yanında çok sayıda yan çalışması da bulunuyor. Ana faaliyetlerinden ilkini Marmara Denizi’nin kirletilmemesini hedefleyen arıtma tesisleri oluşturuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 arıtma tesisi ile İzmit Körfezi’ne bir damla atık suyun gitmesine izin vermiyor. Yılda 700 milyon TL enerji maliyetine yol açsa da Büyükşehir, arıtma tesislerini çalıştırmaktan vazgeçmiyor.

KORUMA AŞAMASINDAN TEMİZLEME AŞAMASINA

İkinci ana faaliyet ise İzmit Körfezi’nde “Dip Çamuru Temizliği”. Sanayinin gelişimiyle birlikte, derelerden taşınan atıklarla İzmit Körfezi’nin doğu baseni adeta bir çamur deryasına dönüştü ve ekolojik dengede bozulmalar meydana geldi. Büyükşehir dip çamuru projesiyle yılların biriktirdiği bu kirliliği ortadan kaldırmak için çalışıyor. İlk etabı tamamlanan projenin ikinci etabı başlamak üzere. Proje kapsamında 8.500.000 ton dip çamuru denizden çıkarılarak bertaraf edilecek.

ATIK VE ÇÖPLER DENİZE ULAŞMADAN BERTARAF EDİLİYOR

Diğer yandan Büyükşehir, 4 adet deniz yüzey temizleme teknesi ile İzmit Körfezi’nde yüzer halde bulunan atıkları topluyor. Deniz süpürgelerinin yanaşamayacağı kıyı bölgelerde 2015 yılından bu yana 3 adet amfibi temizleme aracı hizmet veriyor. Atıkların dereler vasıtası ile denize ulaşmasını önlemek için kurulan Kumla ve Kiraz Dereleri bariyer sistemiyle 2.500 metreküp atık toplandı. Kıyılarda oluşan kirliliklerin temizlenmesi ve geri dönüştürülebilir atıkların toplanması amacıyla oluşturulan Mavi Takım ekibi de şimdiye kadar yaklaşık 66 ton atık temizledi. Öte yandan İzmit Körfezi’ndeki iskele altlarında, kıyı kesimlerde bulunan durgun sularda birikim yapan yüzer haldeki atıkları toplamak amacıyla 10 adet çöp kovası yerleştirilerek, bu alanlarda biriken yüzer haldeki atıklar temizleniyor.

145 BİN METREKÜP SIVI ATIK TOPLANDI

Büyükşehir, İzmit Körfezi ve Karadeniz kıyılarının fosil yakıtlar başta olmak üzere diğer zararlı maddelerden korumak için acil müdahale çalışmalarına 2012 yılından beri devam ediyor. İzmit Körfezi’nde gemilerden kaynaklanan atıklar 2008 yılından bu yana Lisanslı Atık Alma Gemileri ile toplanıyor. Bugüne kadar yaklaşık 36 bin adet deniz aracına hizmet verilerek yaklaşık 145 bin metreküp sıvı atık toplandı. Toplanan atıklar Derince Limanı’nda yer alan Lisanslı Atık Kabul Tesisi’nde işlenerek, ekonomiye kazandırılıyor.

ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ

Büyükşehir, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak deniz ve kıyı temizliğini takip ediyor. Avrupa Çevre Ajansı tarafından başlatılan ve Türkiye’de ise Türkiye Çevre Eğitim Vakfı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında “Kandıra Sardala Koyu”, “Kandıra Uzunkum Plajı” ve “Kandıra Kefken Adası’nda” toplamda 22 etkinlik gerçekleştirildi. Deniz çöpü izleme ve deniz çöpü sorunuyla mücadele etmeyi amaçlayan proje kapsamında toplam 18.821 parça atık plajlardan toplandı.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLE RAPORLAR OLUŞTURULUYOR

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü ile 2016 yılından bu yana çalışmalar yürütülüyor. Proje kapsamında, İzmit Körfezi ekosisteminde zaman zaman meydana gelen biyolojik oluşumlar ve buna bağlı renk değişimlerinin tanılandırılarak nedenlerinin ortaya konulması, bu durumun azaltılması ve/veya doğal seviyelere indirilmesi için çözüm önerileri geliştirilerek yapılabilecek çalışmalara yönelik rapor oluşturulması sağlanıyor.

TÜBİTAK VE ODTÜ İLE İŞBİRLİĞİ YAPILIYOR

İzmit Körfezi Su Kalitesinin İzlenmesi projesi kapsamında, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile 2007 yılından bu yana İzmit Körfezi ve Körfez’e dökülen 12 adet derenin su kalitesini belirleyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametreler inceleniyor. Diğer yandan Ortadoğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü ile 2022 yılından bu yana İzmit Körfezi deniz ortamının iyi çevresel duruma ulaşması ve ekosistem servislerinin sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde işlev gösterebilmesi için çalışmalar yapılıyor.

İZMİT KÖRFEZİ’NE 48 BİN BALIK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, koruma ve temizleme çalışmalarının yanında İzmit Körfezi’nde deniz ekosistemini desteklemek amacıyla da faaliyetler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda İzmit Körfezi’ne 48 bin yavru balık salan Büyükşehir, İzmit Körfezi’nde çeşitli noktalara ise yapay resif bırakmıştı. Böylelikle Büyükşehir, balık salımı çalışmalarını destekleyecek adımları da atmış oldu.

(Ömer İLGEÇ)