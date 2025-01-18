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Kenevirden kâğıt üretimi ilgi çekiyor

Büyükşehir SEKA Kağıt Müzesi’nde geri dönüşüm kâğıdı ile asitsiz kâğıt üretimi yapılıyor

Kenevirden kâğıt üretimi ilgi çekiyor

18 Ocak 2025 Cumartesi 10:30

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı hizmet veren SEKA Kağıt Müzesi’nde, geleneksel yöntemle sadece yurt dışından temin edilebilen asitsiz kağıt üretimi yapılıyor.

 

ASİTSİZ KÂĞITLARIN ÜRETİMİ YAPILIYOR

Sanayi mirası SEKA Kâğıt Müzesi’nde, Türkiye’ye yurt dışından getirilerek tarihi eserlerin onarımı için kullanılan asitsiz kâğıtların üretimi yapılıyor. 

Kenevir liflerinin kesilerek pişirmeye hazır hale getirildiği ve kimyasal pişirme işleminin laboratuvar ortamında gerçekleştirildiği asitsiz kenevir hamuru üç kez kesme işlemine tabi tutuluyor.

 

TARİHİ ESERLERİN ONARIMI SAĞLANACAK

Hollander makinesinde dövülerek kullanılabilir hale getirilen kenevir hamurundan ise A3 boyutlarında el yapımı asitsiz kâğıtlar üretiliyor. Daha önce kullanılmayan kenevir bitkisinden geleneksel yöntemlerle elde edilen asitsiz kağıtlar ile hem tarihi eserlerin onarımı sağlanacak hem de yurt dışından temin edilmesinin önüne geçilecek.

 

SEKA İHTİSAS KÂĞIDI PROJESİ

SEKA Sanat İhtisas Merkezi eğitmenleri, SEKA İhtisas Projesi kapsamında

oluklu mukavva ve asitsiz kâğıtlar kullanıyor. Bu bağlamda Hollander makinesinde dövülerek hazırlanan geri dönüşüm hamurundan A5, A4 ve A3 boyutlarında el yapımı kâğıtlar üretiliyor.
(Erkan ERENLER)

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