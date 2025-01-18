Kılavuz Gençlik Merkezleri gözde mekan oldu

Kocaeli’ndeki gençlerin ihtiyaçlarını atölyeler, etkinlikler, geziler ve sosyal sorumluluk projeleri ile tek çatı altında karşılayan Kılavuz Gençlik Merkezleri, 2024 yılında 14 bin 797 öğrenciye ev sahipliği yaptı.

GENÇLER İÇİN PROJELER ÜRETİLİYOR

Kocaeli’nde yaşayan gençlerin sanatsal ve mesleki eğitimlerle her türlü donanıma sahip olmasını hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış bir gençlik meydana getirmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. 2024 yılında gençler için bilimden sanata, spordan eğitime, teknolojiden kültürel ve sosyal aktivitelere kadar birçok alanda projeler hayata geçiren Büyükşehir, Gençlik Merkezleri’nde de gençlere farklı alanlarda zengin bir faaliyet havuzu ile hizmet veriyor.

14 BİN 797 GENÇ FAYDALANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; içerisinde kütüphane, derslik, bilişim sınıfı, bilim-deney, müzik ve sanat atölyesi, rehberlik, divaniye, playstation, masa tenisi odası ve ikram alanı bulunan Kılavuz Gençlik Merkezleri’ni gençlerin hizmetine sundu. Büyükşehir’in gençlere hem eğitim alanında hem de sosyal anlamda destek olduğu Gençlik Merkezleri’nden 2024 yılında sosyal sorumluluk projeleri, kültürel geziler ve sosyal etkinlikler kapsamında 14 bin 797 öğrenci faydalandı.

DİRİLİŞ VE GENÇLİK KAMPLARI

Büyükşehir Belediyesi'nin gençlerin hizmetine sunduğu kamp programları, içerdiği etkinliklerle diğer merkezler tarafından parmakla gösteriliyor. Kuş sesleri içerisinde adeta cennetten bir köşe olan Kılavuz Gençlik Kamplarında misafirlerin memnuniyeti ön palanda tutuluyor. Büyükşehir, 2024 yılı içerisinde Diriliş 1-2-3, Kerpe ve Kumcağız Gençlik Kampı olmak üzere 5 kamp gerçekleştirirken kamplardan 900 öğrenci faydalandı.

Bİ KİTAP Bİ KONUK SÖYLEŞİLERİ

Gençlik Merkezleri, 2024 yılında gerçekleştirdiği eğitim faaliyetleriyle geleceğimizin teminatı olan gençlere kılavuz oldu. Bi Kitap Bi Konuk söyleşileri hayatı ve insanı tanıma yolunda gençlere tecrübe kazandırdı. 2024 yılında gerçekleştirilen Bi Kitap Bi Konuk söyleşilerinde Yazar Okay Tiryakioğlu, Merve Özcan ve Birsen Ekim Özen öğrencilerle buluşurken söyleşilere 220 öğrenci katılım sağladı.

DOĞAL VE SAĞLIKLI YAŞAM

Doğal ve sağlıklı yaşam programı kapsamında gençlerin yeteneklerine uygun bir spor dalında ilerlemeleri ve doğal yaşam becerileri konusunda temel düzeyde kendilerini idame ettirebilecekleri aktif bir gelişim sürecini hedefleyen çalışmalar da yapıldı. Gençlik Merkezleri’nde 2024 yılında karate, masa tenisi, satranç, jet kune do, jimnastik, okçuluk, doğa yürüyüşleri, kamplar ve bisiklet turları gibi faaliyetlere bin 653 öğrenci katılım gösterdi.

SOSYAL GELİŞİMLERİ DESTEKLENDİ

Sosyal gelişim programı ile öğrencilerin sosyal konularda aktif, katılımcı ve etkileşimi yüksek faaliyetlerle hem bireysel hem de kültürel düzeyde desteklenmeleri hedeflendi. Program kapsamında gençlerin tarihi, kültür ve medeniyeti yerinde görerek daha yakından tanımaları amacıyla 2024 yılında şehir içi ve şehir dışı 80 gezi düzenlendi. İl içi ve il dışı gezilerden toplam 2 bin 24 öğrenci faydalandı.

BİLGİ GELİŞİM PROGRAMI

Konulara yönelik derinlemesine okuma, araştırma ve eğitsel atölyelerin bütününü kapsayan bilgi gelişim programı ile her öğrenci için bilginin kazanıma dönüşmesini hedefleyen ölçümlemeler yapıldı. 2024 yılında bilgi gelişim programı faaliyetleri kapsamında diksiyon ve hitabet, üretici yazarlık, münazara, işaret dili, İngilizce ve okuma grupları, Kur’an, tarih ve bilim-deney atölyelerinden 4 bin 494 öğrenci faydalandı.

BECERİ GELİŞİM PROGRAMI

Gençlik Merkezleri’nde 2024 yılında beceri gelişim programı kapsamında zanaat, sanat ve temel yaşam becerilerinin gelişimine yönelik eğitimleri içeren çalışmaların yapıldığı çok sayıda atölye açıldı. Resim, el sanatları, kuyumculuk, seramik, piyano, gitar, keman, gastronomi, robotik kodlama, fotoğrafçılık ve grafik tasarım atölyelerinden 2024 yılında 5 bin 506 öğrenci faydalandı.

(Ömer İLGEÇ)