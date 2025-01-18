SEKA Kâğıt Müzesi yine tam not aldı

16 Ocak Basın Onur Günü dolayısı ile Kocaeli’ne gelen ulusal basın temsilcileri, SEKA Kâğıt Müzesi’nde ağırlandı. Ulusal temsilciler, SEKA Kağıt Müzesi’ne hayran kaldı.

KÂĞIT ÜRETİM SÜRECİNİ İNCELEDİLER

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti öncülüğünde ilimize gelen ulusal basın temsilcileri, 16 Ocak Basın Onur Günü kapsamında SEKA Kâğıt Müzesi'nde misafir edildi. Ulusal temsilciler, SEKA Kâğıt Müzesi'nde güzel bir gün geçirdi. Etkinlikte, müzenin misyonunun yalnızca kâğıt üretimi ve tarihini anlatmakla kalmayıp, aynı zamanda basının tarihsel süreçteki rolüne de ışık tutmak olduğunun altı çizildi. Ulusal basın temsilcileri, SEKA Kâğıt Müzesi'nin tarihî atmosferinde kâğıt üretim sürecinin gelişimini ve basının tarihsel serüvenini anlatan sergileri gezerek, gazeteciliğin geçmişten günümüze evrimini gözlemleme imkanı elde etti. Heyet, SEKA Kâğıt Müzesi'nden memnun bir şekilde ayrıldı.

(Ömer İLGEÇ)