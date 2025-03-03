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14 gündür yanan metan gazı etkisini yitirdi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 14 gündür süren metan gazı yangınının etkisi azaldı.

14 gündür yanan metan gazı etkisini yitirdi

03 Mart 2025 Pazartesi 12:20

 Kartepe'de 17 Şubat saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'taki metro inşaatında yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alevlendi. Ekipler şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı. 18 Şubat'ta itfaiye ekipleri yangın battaniyesiyle alevleri söndürürken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) bölgeye gelen uzman ekipler numune aldı. Numune alınmasının ardından itfaiye ekipleri yangını kontrollü olarak yeniden alevlendirdi. 
 14 gündür süren yangında, alevlerin önceki günlere göre önemli ölçüde azaldığı ve etkisini yitirmeye başladığı dikkat çekti. 
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