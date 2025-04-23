23 Nisan Bayramı Tarih Bilinci ve Çocukluk Anılarımız

Bugün 23 nisan. Çocuk olmak istiyor insan . 23 Nisan 1920 de Cuma günü Atatürk ve milletvekilleri Ankara Hacıbayram camisinde kılınanan cuma Namazı sonrası Ulusta ilk Meclis binası dualarla açıldığı gün bayram olarak ilan edilip çocuklara armağana edilmişti Büyük millet meclisinin açıldığı o tarihte ordumuz kurtuluş savaşının dönüm noktası SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİNE HAZURLANIYORDU.

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Birinci Dünya harbinden Kurtuluş savaşına bu vatanı canları ve kanları ile bizlere emanet eden tüm şehit ve gazilerimizi 23 Nisan ulusal eğemenlik ve çocuk bayramı dolayısı ile bir kez daha rahmet minnet ve şükranla anıyor belgesel tadında 23 Nisan çocuk bayramını TARİH BİLİNCİ BELGESELLERİ TADINDA kutluyorum

ÇOCUKLARIMIZIN BAYRAMI

Bu gün 23 Nisan bayramı Zamanı durduralım .Çocukluk anılarımızı yaşayalım. Nüfus kağudı ve da diploma İçin çekilen ilk fotoğrafıma bakınca duygulanıyor geçen yıllar gözümün önünden Sinama şeridi gibi geçiyor.

geleceğimizin teminatı tüm çocuklarımızın ve benim gibi çocukluk anılarını yaşayanların 23 nisan çocuk bayramını kutluyorum.23 Nisan Bayramı ve Çocukluk Anılarımız Çocukluk Yıllarını Hayal Edip Yaşama Fırsatı

İLK BAYRAM COŞKUSU

23 Nisan Bayramları’ndaki yaşadığımız anıları yeniden yaşayıp, çocuklarımız ve torunlarımıza anlatalım. Anılarımızda bayramları yaşatmak için sosyal medyadan paylaşıp, tarihe not düşelim. .1967 yılında, 23 Nisan Bayramları’nın kutlandığı ilk okula geldim, heyecanla beklemeye çalıştım. Öğrenciler törenin yapılacağı meydana gelirken, ablamın elindeki salkım söğüt dalı ve orman gülleri ile süslenmiş ‘Yaşasın Cumhuriyet’ yazılı çelenk ile en önde yürümesini hiç unutmuyorum.

VATANIN KURTULUŞU PİYESİ

1969’da, aynı okulda 23 Nisan Bayramı’nda düzenlenen kutlama etkinliği çerçevesinde ‘Vatanın Kurtuluşu’ adlı piyeste askerlere yardım eden çoban rolünü oynamam bana büyük vatan sevgisi vermişti. Tüm köylüler ve öğrencilerin huzurunda rolümü tam bir sanatçı ruhu ile oynamış büyük alkış almıştım. 5. sınıfta okuyan bir kız öğrencinin söylediği, ‘Ağrı Dağı’ndan Uçtum Çayır Çimene düştüm’ türküsü halen kulaklarımda çınlıyor.

İLK OKUL ANILARIM

İlk okulu okuduğum, çocukluk hayatımın çok önemli günlerinin geçtiği okulda birçok anım var. Hatıramın olduğu Giresun’un Espiye İlçesi Soğukpınar Beldesi Dikmen Mahallesi’ndeki ilkokulumu her fırsatta ziyaret edip, çocukluk anılarımı yeniden yaşıyorum.

Ben ilk kez 23 Nisan Bayramı coşkusunu en küçük ablamın okuduğu köyümüzdeki ilkokulda, 1967 yılında yaşamıştım.Ablam, sülalemizde okula giden ilk kız çocuklarından biridir. O yıllarda kızların okutulmasına iyi gözle bakılmıyor, gizli ve sinsi bir propaganda yapılarak kızlar cahil bırakılıyordu. Amaç; cephelerde bu vatan için şehit ve gazi olmuşların torunlarını cahil bırakmaktı. Bu yüzden birçok kız çocuğu okutulmamış ve cahil bırakılmıştı. Bu konuyu ayrı bir makale konusu yapmak istiyorum

ÇOCUKLUK ANILARIMIZ VE 23 NİSAN BAYRAMI





Gelin her şeyi bir kenara bırakıp, çocukluk yıllarımızı hatırlayalım. İlkokul sıralarında 23 Nisan Bayramı’nı coşku ile kutladığımız yıllara geri gidelim. Aylar öncesinden bayram için yaptığımız hazırlıklar, bayram sabahı yeni elbiselerimizi giyerek heyecanla geldiğimiz okulumuzda kır çiçekleri ile süslediğimiz sınıflarımızı düşünelim.Bugün nerelerde olduğunu bilemediğimiz, bazıları çoktan ebedi hayata giden öğretmenlerimiz, acı tatlı birçok hatıralarımız olan ilkokul arkadaşlarımız, hep birlikte coşku ile kutladığımız 23 Nisan Bayramları’nı birer anı ve hatıra olarak içimizde yeniden yaşatalım.Gelin, bugün yaşımız ne olursa olsun kendimize bir iyilik yapıp, çocukluk yıllarımızı hatırlayarak, çocuklarımıza ve torunlarımıza geçmişi anlatalım, çocukluk yıllarımızı yeniden yaşayalım.

23 NİSAN BAYRAMI

23 Nisan, Türkiye. Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolun temel taşı. Bugün, milletin Ankara’da temsil edildiği Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı tarihi gün. Düşmanın Anadolu’dan atılması ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşuna giden yolun başlangıcı ve en önemli kilometre taşı olan Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı tarih olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yine coşku içerisinde kutlayacağız.23 Nisan 1920’den, 23 Nisan 2020’ye 100 yıllık Türkiye tarihini çok iyi yorumlayıp değerlendirmek gerekiyor. Türkiye Devleti, bu günlere kolay gelmedi. Bugün, Türkiye’de yaşananları anlayabilmek için çok iyi tarih bilincine sahip olmak gerekiyor.Bugün, düşmanı Anadolu’dan temizleyen Kuvâ-yi Milliye kadrolarının, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 23 Nisan 1920’de, Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması ile tarihin dönüm noktasıdır.Bugün, tarihimizde çok önemli yeri olan Sivas ve Erzurum Kongreleri ile başlayan, 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi’nin açılması ve 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilan edilmesi ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti iç ve dış tehditler altında.TBMM’nin açılışına giden yolun başlangıcı olan Erzurum ve Sivas Kongresi ile ilgili tarihi bilgileri, siyasilerimiz başta olmak üzere tüm yetkililere hatırlatmak istiyorum.İşte tarihi belgelerin ışığı altında Sivas ve Erzurum Kongreleri ile ilgili özet bilgiler…ERZURUM KONGRESİ23 Temmuz 1919´da Erzurum Kongresi toplandı. Erzurum Kongresi’nde, bir yandan vatanın ayrılmaz bir parçası olan Doğu illeri halkının düşmanla mücadele için elbirliği ile çalışacağı kararlaştırılmış, bir yandan da milli bir istek olarak İstanbul´daki Meclis-i Mebusan´ın, toplanıp gereken önlemleri alması gereği vurgulanmıştı.Erzurum´da başlayan yerel kongre akımı, Batı’da Yunan tehdidi altında bunalan Marmara ve Ege bölgelerinde devam etti. 26 Temmuz 1919´da Balıkesir´de, 6 Ağustos´ta Nazilli´de, 16 Ağustos´ta Alaşehir´de kongreler toplandı. Bu kongreler sonucunda “Kuvâ-yi Milliye” adı altında vatansever milis güçleri kuruldu.SİVAS KONGRESİ4 Eylül 1919´da ise, millî egemenlik ilkesine dayalı yeni Türk Devleti´nin kuruluşuna temel olan Sivas Kongresi toplandı.Kongrede, “vatanın bölünmez bir bütün olduğu” konusunda millet temsilcileri ortak bir karara vardılar. Ülkedeki tüm yerel direniş örgütleri “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirildi. Kongre sonucunda oluşturulan “Heyet-i Temsiliye” milletin isteklerini yansıtan bir nitelik kazandı.Bundan dolayı, Sivas Kongresi Mustafa Kemal Paşa´nın istediği “kuruculuk” niteliğini gösterememiş, vatanın kurtuluşu için bir an önce Meclis´i Mebusan´ın toplanmasını padişaha bildirilmesine karar vermişti.Ancak bu kararda önemli bir adımdı. Kurtuluş mücadelesi ve millî egemenliğe geçişin ikinci evresi de tamamlanmıştı. Üçüncü aşamada ise, millî egemenliğin gerektirdiği tüm ilke ve değerlere sahip bir Büyük Meclis’in kurulması ve Kurtuluş Savaşı´nın millî güçlere dayalı olarak kazanılması süreci başladı.

ÇOCUKLUĞUMUZ VE 23 NİSAN BAYRAMI

Gelin her şeyi bir kenara bırakıp, üzerinden bir asırdan fazla zaman geçen Büyük Millet Meclisi’nin açılışının yılında tarihe yolculuğa çıkalım.

çocukluk yıllarımızı hatırlayalım. İlkokul sıralarında 23 Nisan Bayramı’nı coşku ile kutladığımız yıllara geri gidelim. Aylar öncesinden bayram için yaptığımız hazırlıklar, bayram sabahı yeni elbiselerimizi giyerek heyecanla geldiğimiz okulumuzda kır çiçekleri ile süslediğimiz sınıflarımızı düşünelim.Bugün nerelerde olduğunu bilemediğimiz, bazıları çoktan ebedi hayata giden öğretmenlerimiz, acı tatlı birçok hatıralarımız olan ilkokul arkadaşlarımız, hep birlikte coşku ile kutladığımız 23 Nisan Bayramları’nı birer anı ve hatıra olarak içimizde yeniden yaşatalım.Gelin, bugün yaşımız ne olursa olsun kendimize bir iyilik yapıp, çocukluk yıllarımızı hatırlayarak, çocuklarımıza ve torunlarımıza geçmişi anlatalım, çocukluk yıllarımızı yeniden yaşayalım.

23 Nisan Bayramıın da Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Fotoğraf Sergisi

İlim kültür tarih Araştırmaları merkezi iktav Kütüphanemiz de 23 nisan bayramı dolayısı İle açtığımız sergiyi Gebze gazetesi ve devri alem tv olarak canlı yayınlayarak tarih bilinci oluşmasına vesile olduk

Sakarya meydan muharebesi ile ilgili

hazırladığımız belgesel

Tarihçi Yazar Ramazan Akbaş dan açıklama

23 nisan ulusal eğemenlik ve çocuk bayramı dolayısı İle İktav Araştırma merkezi

kütüphanemiz de Sakarya meydan muharebesi tarihi fotoğraflar sergisini ziyaret eden Tarihçi yazar Ramazan Akbaş Gebze gazetesi

canlı yayın da önemli açıklamalar yaptı ve Kafkas Cephesi kop savunması İle ilgili yazdığı kitabı hediye etti

Sakarya Zaferi tarihi fotoğraflar Sergisi Canlı Yayın lingi