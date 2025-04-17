23 Nisan coşkusu tüm Kocaeli’ni saracak

Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında birbirinden özel programlar hazırladı. Konserden tiyatrolara, atölyelerden korteje kadar çocuklar 5 gün boyunca gönüllerince eğlenecek.

23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANACAK

Kocaeli, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 5 güne yayılan zengin içerikli bir programla kutlamaya hazırlanıyor. 19-23 Nisan tarihleri arasında İzmit Milli İrade Meydanı ve Cumhuriyet Bulvarı’nda gerçekleşecek etkinlikler, çocuklara ve ailelerine unutulmaz anlar yaşatacak. Aynı zamanda 19 Nisan’da Gebze Kent Meydanı’nda da çocuklar için özel atölyeler ve gösteriler yer alacak. Saat 11.00’de Gebze Kent Meydanı’nda 23 Nisan Korteji ile başlayacak etkinlikler gün boyu devam edecek.

BU YILIN TEMASI “ÇOCUK VE AİLE”

2025 yılının Cumhurbaşkanlığı tarafından “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte bu yılki 23 Nisan kutlamalarının teması da “Çocuk ve Aile” olarak belirlendi. Hazırlanan program, yalnızca çocuklara değil, anne babalara da hitap ederek aile bütünlüğünü merkeze alıyor. Etkinlikler boyunca şehrin merkezi adeta bir çocuk şenliğine dönüşecek.

İKİ FARKLI SAHNE KURULACAK

İzmit’in kalbi olan Milli İrade Meydanı, festivalin ana merkezi olacak. İki farklı sahnenin kurulacağı festivalde ana sahnede çocuk konserleri, müzikaller ve sahne şovları yer alacak. Performans sahnesinde ise okulların hazırladığı gösteriler, konservatuvar öğrencilerinin sunumları, bilim ve illüzyon şovları gibi birbirinden renkli gösteriler izleyicilerle buluşacak.

BAYRAM COŞKUSU CUMHURİYET BULVARI’NDA

Cumhuriyet Bulvarı üzerinde kurulacak küçük gösteri alanlarıyla vatandaşlar daha etkinlik alanına ulaşmadan sanat ve müzikle karşılanacak. Mini bando takımları, müzik dinletileri ve çocukların gerçekleştireceği performanslarla bulvar, bayram coşkusunu her adımda hissettirecek. Bu alanlardaki içerikler; İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri, Kadın ve Aile Hizmetleri ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlıkları tarafından koordine edilecek.

YARATICI ATÖLYELER

Festivalin dikkat çeken bir diğer yanı ise atölye ve deneyim alanları. Çocuklara yönelik eğlenceli etkinliklerin yanı sıra, aile katılımına açık yaratıcı atölye çalışmaları da yer alacak. Seramikten minyatüre, keçeden uçurtmaya kadar uzanan geniş bir yelpazede hem eğitici hem de öğretici faaliyetler düzenlenecek. Aynı zamanda orman okulu, geleneksel çocuk oyunları, planetaryum deneyimi, izcilik kampı ve spor parkuru gibi etkinliklerle çocuklar doğayla ve bilimle iç içe zaman geçirme imkânı bulacak.

HEM EĞLENCELİ HEM EĞİTİCİ

Aile yılı kapsamında düzenlenen söyleşilerde ise ebeveyn tutumlarından pozitif iletişime, çocuk gelişiminden sorumluluk kazandırmaya kadar birçok önemli konu alanında uzman isimler tarafından ele alınacak. Bu yönüyle etkinlikler yalnızca eğlenceli değil, aynı zamanda eğitici bir niteliğe de sahip olacak.

OĞUZHAN KOÇ VE BURAY KONSERİ

Kültür ve sanat programları da oldukça zengin. TRT yapımı sevilen müzikaller Rafadan Tayfa, Elif’in Düşleri, Arı Maya, Ege ile Gaga ve Kukuli sahnelenecek. Çocuklara yönelik konserlerde Burak Onurlu sahne alacak. Etkinlikler her akşam birbirinden değerli sanatçıların konserleriyle taçlanacak. 19 Nisan’da Oğuzhan Koç, 23 Nisan akşamında ise Buray sahne alacak.

BULVARDA 23 NİSAN COŞKUSU

Kutlamaların en coşkulu anlarından biri de 23 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek olan 23 Nisan Korteji olacak. Saat 12.30’da Cumhuriyet Bulvarı Fevziye Camii önünden başlayacak kortej, animatörler, tahta bacaklar, jonglörler ve canlı heykeller eşliğinde Milli İrade Meydanı’na doğru ilerleyecek. Korteje Milli Eğitim, Gençlik, Kadın ve Aile birimlerinin yanı sıra öğrenciler ve aileleri de katılacak.

ODA ORKESTRASI KORTEJİ KARŞILAYACAK

Öte yandan Engin Şen şefliğindeki Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası alana ulaşan korteji Çocuk Korosu ile karşılayacak. Çocuk Korosu Oda Orkestrası eşliğinde çocuk şarkılarını seslendirecek. Ayrıca kentin artık bir marka değeri haline gelen Oda Orkestrası’nda çocuklar hem çalgı grubunda hem de koroda performans sergileyecek. Bir anlamda Oda Orkestrası geleceğin sanatçılarına eşlik edecek.

TÜM VATANDAŞLAR DAVETLİ

Etkinliklerin gerçekleştirilmesinde Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere AFAD, AKUT, Kızılay ve Kağıtspor gibi pek çok kurum paydaş olarak yer alıyor. Hem tanıtım hem de sahada gerçekleştirecekleri etkinliklerle bu özel güne katkı sunacaklar. Bu yıl da Kocaeli, 23 Nisan’ı yalnızca çocukların değil, tüm aile bireylerinin katılabileceği büyük bir bayram şenliğine dönüştürmeye hazırlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de tüm vatandaşları bu renkli ve dolu dolu etkinliklere davet ediyor.

“PERFORMANS SAHNE’’DE GÜN BOYU EĞLENCE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan’da düzenlediği etkinliklerle çocuklara unutulmaz bir bayram günü yaşatacak. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayacak olan eğlenceler ‘’performans sahnede’’ Kocaelili çocuklara unutulmaz bir 23 Nisan yaşatacak. Sahne gösterileri ve eğlence atölyeleri, anaokulları ve ilkokulların gösterileri, korolar, bilim şovlar ile çocuklar bayram coşkusunu ‘’Performans Sahnede’’ doyasıya yaşayacak.

GEBZE’Yİ DE 23 NİSAN COŞKUSU SARACAK

23 Nisan coşkusu Gebze’de de yaşanacak. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen “Bi Dünya Eğlence 23 Nisan Şenlikleri”, 19 Nisan Cumartesi günü Gebze Kent Meydanı’nda düzenlenecek. Saat 11.00’de kortej yürüyüşüyle başlayacak etkinlikler, çocuklara özel çeşitli atölyeler ve renkli sahne gösterileriyle devam edecek. Gün boyunca sürecek etkinliklerde sevilen karakterler Kaptan Pengu ve Arkadaşları ile Maysa ve Bulut çocuklarla buluşarak bayram coşkusuna neşe katacak.

23 NİSAN ETKİNLİK PROGRAMI

19 Nisan Cumartesi

13.00-14.00 Lemi Filozof

15.00-16.00 Rafadan Tayfa (TRT)

20.00-21.30 Oğuzhan Koç Konseri

19 Nisan Cumartesi (Gebze)

11.00 Yürüyüş Korteji (Eski Çarşı - Gebze Kent Meydanı)

12:00 Tematik Oyun Alanları

12:00 Etkinlik Atölyeleri

12:00 Dijital ve İnteraktif Oyun Alanları

12:00 Minik Adımlar Şampiyonası

12:00 Ailemle Birlikte Etkinlikleri Geleneksel Sokak Oyunları

17:00 Maysa ve Bulut

18:00 Kaptan Pengu ve Arkadaşları

20 Nisan Pazar

14.00 Halk Oyunları Ekibi

16.00-17.00 Burak Onurlu Çocuk Konseri

19.00-20.00 Elif’in Düşleri Müzikali (TRT)

21 Nisan Pazartesi

15.30-17.00 Lokomotif Bando ve Ukelele

17.00-18.00 Arı Maya Müzikali (TRT)

18.30-19.30 Şarkı Bahçesi Müzik Grubu

20.30-21.30 Ateş Gösterisi

22 Nisan Salı

15.00-16.30 Halkoyunları Gösterisi

18.30-19.30 Ege ile Gaga Müzikali (TRT)

23 Nisan Çarşamba

12.30 23 Nisan Korteji (Fevziye Camii- Milli İrade Meydanı)

15.30-16.00 İl Milli Eğitim 23 Nisan Çocuk Korosu

16.30-17.30 Kukuli Müzikali (TRT)

20.00-22.00 Buray Konseri



(Ömer İLGEÇ)