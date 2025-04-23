23 Nisan’da tüm çocukların kahkahaları dünyayı sarsın

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “23 Nisan, milletimizin egemenliğini tüm dünyaya ilan ettiği, bu kutlu iradeyi çocuklara emanet ederek yarınlara taşıdığı kutlu bir mirastır. Çocuklar gülsün diye dünyayı baştan inşa etmeye hazır bir ecdadın mirasçıları olarak dünya çocuklarının bayramını tüm kalbimle kutluyorum” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk Milleti'ne ve dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı günün aynı zamanda aziz milletimizin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin en önemli simgelerinden biri olduğunu ifade eden başkan Büyükakın sözlerine şöyle devam etti: “Bugün 23 Nisan. Çocukların bayramı… Bu kutlu günde; ne yazık ki dünyanın bazı coğrafyalarında çocukların bayram sevinci, patlama seslerine karışıyor. En çok da Gazze’de…

Yaklaşık 18 bin çocuk katledildi bu süreçte. Bir yaşından küçük binlerce bebek, henüz anne kucağına doyamadan hayatını kaybetti. Kimisi hastane küvözlerinde, kimisi yırtık çadırlarda, kimisi ise susuzluktan ve yetersiz beslenmeden can verdi. Ve şimdi, bir nesil topyekûn psikolojik bir yıkımın eşiğinde... Bu tablo karşısında susmak, insanlığımızdan vazgeçmektir.

Birleşmiş Milletler, UNICEF, uluslararası kurumlar… Hepsi uyarıyor. Ama sonuç değişmiyor. Çünkü zulüm, sessizlikten besleniyor. Biz, bu toprakların vicdanını mayalayan bir medeniyetin evlatlarıyız. Hz. Ömer’in halifeliği döneminde, bir çocuğun ayağına batan diken için dahi “benden sorulur” diyerek titrediği bir adalet anlayışının, yetimin başını okşarken titreyen ellerin çocuklarıyız. Tarih, sokakta ağlayan bir çocuğu görünce atını durdurup “niçin ağlıyorsun yavrum?” diye soran Selçuklu sultanlarını, “her çocuk özeldir” diyerek onları himaye altına alan Osmanlı vakıflarını yazar. Bu merhamet, bu şefkat anlayışı; bizim medeniyetimizin özüdür. Bu anlayışla her zamanki gibi mazlumun ümidi olacağız.

23 Nisan, bir kez daha bize hatırlatıyor ki; gerçek bayram, bir çocuğun gözündeki korkuyu silebildiğimiz gün gelecek. Ve biz, o gün gelene kadar susmayacağız, unutturmayacağız, vazgeçmeyeceğiz.

Bu yüzden biz, bir çocuğun gözyaşını cihan saltanatına değişmeyecek bir anlayışla; Kocaeli’mizde çocuklarımızın hem bugününü hem yarınını inşa etmek için çalışıyoruz. Eğitimden sağlığa, kültürden spora kadar her alanda çocuklarımızı destekliyor; her çocuğun güvenle, sevgiyle ve umutla büyüdüğü bir şehir inşa ediyoruz.

Bu vesileyle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor; ülkemizin ve dünyanın bütün çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Gözyaşlarının bayrama dönüştüğü bir dünya ümidiyle…”



(Ömer İLGEÇ)