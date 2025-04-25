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23 Nisan’ın ruhu, doğanın büyüsüyle birleşti

Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan doğal yaşam alanlarında 23 Nisan coşkusunu çocuklara yaşattı. Etkinliklere katılım rekor seviyede gerçekleşti. Ormanya ve Kuzuyayla, 23 Nisan’da 59 bin kişiyi ağırladı.

23 Nisan'ın ruhu, doğanın büyüsüyle birleşti

25 Nisan 2025 Cuma 11:16

 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ormanya ve Kuzuyayla’da da coşku dolu anlara sahne oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliklerde, 59 bin kişi doğayla iç içe bayram sevinci yaşadı.

 

GÖSTERİLER YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı doğal yaşam alanlarında coşkuyla kutlandı. Ormanya Doğal Yaşam Parkı 56 bin 792 ziyaretçiyi ağırlarken, Kuzuyayla’daki etkinliklere ise 2 bin 300 kişi katılım sağladı. Çocuklar için hazırlanan atölyeler, yarışmalar ve gösteriler yoğun ilgi görürken, alanlarda gün boyu süren eğlenceler bayram ruhunu en güzel şekilde yansıttı.

 

23 NİSAN RENGÂRENK GEÇTİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri bu yıl da büyük ilgi gördü. Sabahın erken saatlerinden itibaren Ormanya’ya gelen ziyaretçiler, doğayla iç içe, unutulmaz bir bayram kutlamasına tanıklık etti. Gün boyu süren etkinlikler kapsamında 56 bin 792 doğasever, çocuklarıyla birlikte alanı doldurdu.

 

ORMANYA ÇOCUK SESLERİYLE ŞENLENDİ
Ormanın dört bir yanına kurulan atölyeler, canlı müzik performansları, gösteriler ve sürpriz aktiviteler hem çocukların hem de ailelerin ilgisini çekti. Tohum ekimi, yüz boyama, kuş gözlemi, balon yapımı, hazine avı ve balmumu atölyesi gibi birbirinden renkli etkinlikler, miniklere hem keyifli anlar yaşattı hem de doğayla bağ kurma fırsatı sundu. Yoğun katılımla gerçekleşen programda çocukların neşesi ve enerjisi Ormanya’yı bayram alanına çevirdi.

 

ORMAN KÜTÜPHANESİ’NDE HAZİNE AVI
23 Nisan’ın en dikkat çekici alan etkinliklerinden biri olan ödüllü hazine avı Orman Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Kendileri için özenle hazırlanan bilmece ve şifreleri çözen çocuklar, kitap sayfalarının içine saklı gizli notları bularak, bayram hediyelerini aldı. Kitaplıklar arasında kaybolan çocuklar hem eğlendi hem de öğrenme fırsatı buldu.

 

KUZUYAYLA’DA İLK KEZ 23 NİSAN KUTLANDI
Etkinliklerin diğer bir adresi ise 1421 metre yükseklikteki Kuzuyayla oldu. Kartepe Teleferik ve özel araçlarıyla Kuzuyayla’ya akın eden çocuklar, doğayla iç içe, eğlence dolu atölye ve etkinliklere katılarak, ormanının içinde harika bir gün geçirdi. Kuş gözlemi, fotosafari, nostaljik salıncak ve ikramlar eşliğinde renkli görüntülere ev sahipliği yapan etkinliklerde 23 Nisan’ın ruhu, doğanın büyüsüyle birleşerek unutulmaz bir bayram anısı bıraktı.

(Ömer İLGEÇ)

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