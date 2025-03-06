banner1122
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

4 gündür yanan gaz söndü, ekipler yeniden alevlendirdi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sondaj çalışması sırasında açığa çıkan ve 4 gündür aralıksız yanan gaz, sabaha karşı kendiliğinden söndü. AFAD ekipleri, yaptıkları ölçümlerin ardından gazı kontrollü şekilde yeniden alevlendirdi.

4 gündür yanan gaz söndü, ekipler yeniden alevlendirdi

06 Mart 2025 Perşembe 12:05

 Dumlupınar Mahallesi D-100 kara yolu yan yol üzerinde 2 Mart Pazar günü yapılan metro projesi sondaj çalışması sırasında, yerin 45 metre derinliğinde gaz açığa çıktı. Gazı fark eden firma çalışanları, AFAD, itfaiye ve gaz dağıtım firması yetkililerine haber verdi. Numune alan ekipler, kontrolsüz yayılıp herhangi bir patlamaya neden olmaması için de gazı tutuşturdu. 
 4 gün boyunca aralıksız yanan gaz, sabah saatlerinde kendiliğinden söndü. AFAD ekipleri, gaz çıkışının ölçümünü gerçekleştirdikten sonra güvenlik önlemleri alarak gazı tekrar kontrollü şekilde alevlendirdi.  
 Bölgedeki ekiplerin çalışmaları ve bekleyişleri sürüyor. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Körfez'de katı ve hacimli atıklar toplanıyor Körfez'de katı ve hacimli atıklar toplanıyor
Zabıta ekiplerinden Ramazan pidesi denetimi Zabıta ekiplerinden Ramazan pidesi denetimi
İzmit Körfezi'nde sis manzarası İzmit Körfezi'nde sis manzarası
Encümende 42 markete ceza onaylandı Encümende 42 markete ceza onaylandı
Büyükşehir, öğrencilere afet bilinci aşılıyor Büyükşehir, öğrencilere afet bilinci aşılıyor
Gebze’de Ailelere Ramazan Desteği Gebze’de Ailelere Ramazan Desteği
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

Körfez'de katı ve hacimli atıklar toplanıyor
Körfez'de çöp kenarlarına bırakılan katı ve hacimli atıklar toplanıyor.

Haberi Oku