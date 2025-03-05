41 Kart, Ramazan’da hızır gibi yetişti

Büyükşehir Belediyesi, 41 kart üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere yaptığı destekle Ramazan ayının manevi iklimini dayanışma ile güçlendiriyor.

Büyükşehir, sosyal belediyecilikte insana dokunan hizmetlerinde sınır tanımıyor. Gıda kolisi yerine 41 kart üzerinden desteğini sunan Büyükşehir, düzenli yardım alan 16 bin 500 aileyi Ramazan ayında da unutmadı. 41 gıda kartı üzerinden hane başına 1500 TL olmak üzere toplamda 24,7 milyon TL ödeme gerçekleştirildi.

41 KART RAMAZAN’DA DA SEVİNDİRDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal destek paketleri ile Ramazan’ın bereketi tüm kenti sardı. Ramazan ayının manevi iklimini dayanışma ile güçlendirmek amacıyla başlatılan destek, ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü, sofraları bereketlendirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin örnek projelerinden biri olan ve ihtiyaç sahibi vatandaşların gıda yardımlarını almalarını sağlayan 41 kart, Ramazan ayında da vatandaşların yüzünü güldürdü. Her ay periyodik olarak yardım alan 16 bin 500 ailenin 41 kartlarına Ramazan ayına özel olarak hane başına 1.500 TL ek ödeme yapıldı.

16 BİN 500 AİLE FAYDALANIYOR

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan 41 kart sahiplerine Ramazan ayına özel olarak yardım paraları yüklendi. 16 bin 500 aktif 41 kart sahibi vatandaş, hane başına yatırılan 1.500 TL ile anlaşmalı marketlerden alışveriş yapma imkânı buluyor.

RAMAZAN AYINDA 24,7 MİLYONLUK DESTEK

Büyükşehir, düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına Ramazan ayı dolayısıyla 1.500 TL ek ödeme gerçekleştirdi. Toplamda 24,7 milyon TL’lik bu destekle Ramazan’da da ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmayı sürdüren Büyükşehir, sosyal yardım almak isteyen aileler için başvuruları açık tutuyor.

AİLELERDEN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal destek anlamında sunduğu bu örnek projesinden yararlanan aileler, kendilerine uzatılan elden son derece memnun. Kartlarına yatırılan ödemelerle Ramazan alışverişi yapan ve sofralarını bereketlendiren ihtiyaç sahipleri, böylesi bir hizmet dolayısıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

(Ömer İLGEÇ)