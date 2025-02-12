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45 YILLIK GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın gazetecilik hatıralarını geçen sene anlattığı canlı yayınları sizlere sunuyoruz.

45 YILLIK GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM

12 Şubat 2025 Çarşamba 11:58

 KOCAELİ GEBZE ÇAYIROVA'DA 45 YILLIK GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIMI TORUNUMA CANLI HABERDE ANLATTIM
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HÜNKAR ÇAYIRI VE ÇAYIROVA TEKNİK BAHÇIVANLIK OKULUNUN 45 YILLIK CANLI ŞAHİDİ OLARAK DEDE TORUN BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLI BÖLGEYİ GEZDİK.
GEBZE GAZETESİNDE YAYINLANAN HABER
ÇAYIROVA TEKNİK BAHÇIVANLIK OKULUNDAN GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE 90 YILLIK TARLHİ GEÇMİŞİ CANLI HABERDE AÇIKLADIM..
AN İTİBARİ İLE 10 ŞUBAT 2024 TORUNUM ASIM EYMEN İLE www.devrialem.tv VE www.gebzegazetesi.com OLARAK GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDEN CANLI YAYIN DA BÖLGENİN YARIM ASRA YAKIN CANLI ŞAHİDİ ARAŞTIRMACI GAZETECİ VE BELGESEL YÖNETMENİ OLARAK BİLGİ VERDİM BÖLGEYİ TORUNUMA TANITTIM
ET BALIK KURUMU DAN YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ'NE
ÇAYIROVA TOHUM SERTİFİKASYON MÜDÜRLÜĞÜNDEN CANLI HABER
GEBZE ÇAYIROVA TOHUM SERTİFİKASYON TEST MÜDÜRLÜĞÜNDEN CANLI YAYINDA BÖLGENİN YARIM ASRA YAKIN CANLI ŞAHİDİ ARAŞTIRMACI GAZETECİ VE BELGESEL YÖNETNENİ OLARAK BİLGİ VERİYOR
GEBZE İSTANBUL SINIRINDAN FATİH OTAĞI HÜNKAR ÇAYIRINDAN CANLI HABER
TORUNUM ASIM İLE HAFTA SONUNU www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com KOCAELİ GEBZE İSTANBUL SINIRINDAN CANLI YAYINDA BÖLGENİN YARIM ASRA YAKIN CANLI ŞAHİDİ ARAŞTIRMACI GAZETECİ VE BELGESEL YÖNETMENİ OLARAK TORUNUM ASIM EYMEN'E GEZİP BİLGİ VERDİM.
GEBZE İSTANBUL SINIRINDAN FATİH OTAĞI HÜNKAR ÇAYIRINDAN CANLI HABER
AN İTİBARİ İLE 10 ŞUBAT 2024 www.devrialem.tv VE www.gebzegazetesi.com KOCAELİ GEBZE İSTANBUL SINIRIN DAN CANLI YAYINDA BÖLGENİN YARIM ASRA YAKIN CANLI ŞAHİDİ ARAŞTIRMACI GAZETECİ VE BELGESEL YÖNETMENİ www.ismailkahraman.net BİLGİ VERİYOR
GEBZE FATİH OTAĞI ANADOLU HASTANESİNDEN CANLI HABER
AN İTİBARİ İLE 10 ŞUBAT 2024 www.devrialem.tv VE www.gebzegazetesi.com OLARAK HÜNKAR ÇAYIRI ANADOLU HASTANESİNDEN CANLI YAYINDA BÖLGENİN YARIM ASRA YAKIN CANLI ŞAHİDİ ARAŞTIRMACI GAZETECİ VE BELGESEL YÖNETMENİ OLARAK SİT ALANI OLAN BÖLGENİN 49 YILLIĞINA KİRALANIP İNŞAATA NASIL AÇILDIĞI İLE İLGİLİ KAMUOYUNA BİLGİ VEREREK TARİHE NOT DÜŞÜP ZAMANA NOTERLİK YAPMANIN HUZURU İÇİNDE GÖREVİMİ YAPTIM.
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