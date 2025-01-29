50 YILLIK GAZETECİLİK HATIRALARIM VE TV 42'DE BELGESEL SÖYLEŞİ

22 Ocak 2023 tarihinde TV 42 de yayınlanan gazetecilik ve belgeselcilik hatıralarımı anlattığım tv programı internetde yayınlanıyor , iyi seyirler.

Programla ilgili sosyal medya hesabımdan yaptığım paylaşım

İnsan hayatında hatıralar çok önemli meslek ve görevimiz ne olursa olsun hatıralarımızı yazmalıyız, sosyal medya bu bakımdan çok büyük bir şans sosyal medyayı özel işler için değil bilgi ve belge paylaşmak İçin kullanmalıyız bilgiler paylaşılınca değer ifade eder .Her gün bir çok gazete ve sosyal medyada hatıralarımı paylaşıyor , dünyanın 80 ülkesi ve Türkiye’nin birçok bölgesinde çektiğim belgeselleri tv kanalları ile paylaşıyorum.

Gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda rahmetli babamın gazetecilik vasiyeti ve bana verdiği dersler çok önemli. Genel merkezi Konya’da olan ve uydu üzerinden birçok ülkeye de yayın yapan TV 42'nin İstanbul merkezinde çekilen programda da gazetecilik ve belgeselcilik hatıralarıma geniş yer verdim , daha önce bu konuda yazdığım bir çok web sayfasında yayınlanan makalemi sizlerle paylaşıyorum.

Babamdan Gazetecilik Dersi ve Çocukluk Hatıralarım

3 Ocak 2009 tarihinde ebediyete göçen babamın vefat yıl dönümü, merhum babam

Baba güçtür kuvvettir ve temelimizdir,

Baba yurttur yuvadır evimizin direğidir

Baba ocaktır kucaktır anlayana her şeydir

Baba şandır şereftir geçmiştir gelecektir.

3 Ocak 2009 da Gebze’de 100 yaşında vefat eden merhum babam, benim şerefim ilk hocam rol modelim idolüm ve her şeyimdi. Vefatının 15. yılında Merhum babam Mustafa Kahraman’ı mezarı başında şehit İbrahim Dedemin adını taşıyan Kemal İbrahim ağabeyim başkanlığında babamın torunları İle mezarı başında kuran okuyup dua İle andık. Vasiyet nasihat ve hatıralarını unutmayacağım merhum babamı rahmet minnet ve şükranla anıyor babamın şahsında ebediyete giden hakka yürüyen tüm babaların ruhu İçin siz değerli arkadaşlarımı bir Fatiha üç ihlası Şerif okumaya davet ediyorum. El Fatiha ...

Babamın vefat yıl dönümünde babamın aziz hatırası için mezarlığın girişine bir meyve fidanı dikerek ruhunu şad eyledik. Babam İle çocukluk yıllarımın geçtiği Giresun Espiye Soğukpınar beldesi Dikmen Mahallesi ile Karaovacık yaylasında çektiğimiz belgeselin Kocaeli tv de yayınlanan bölümü sizlerle paylaşıyorum.

Babamla 2003 Yılı Yayla Hatırası

Soğukpınar Beldesi Dikmen Mahallesi

Emine Anamın Yün Çorabı Örmesi

Babamla Çocukluk Hatıralarım

3 Ocak tarihi benim için çok önemlidir her yıl ocak ayının üçünde hüzünlenirim , 14 yıldır 3 Ocak geldiğinde duygusallaşıp üzülürüm. 2009 yılının 3 Ocak günü Mısır’ın başkenti Kahiredeyim , Cansuyu yardım ekibinin daveti ile Mısırdan Filistin’e gidiyoruz. Devri Alem belgesel programımın yayınlandığı Tv 5 Televizyonu adına Mısır’ın başkenti Kahiredeyiz İsrail tarafından bombalanan Filistin’in Gazze kentine tıbbi yardım malzeme götüren Cansuyu yardım derneği ekibinin Mısır Gazze sınırında belgeselini çekeceğiz. Çok zor şartlar altında Süveyş kanalı ve Sina çölünü geçerek Mısır - Gazze sınırına gidip yardım malzemelerini İsrail bombardımanı altındaki Gazze’ye teslim edip Devri Alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak belgesel çekimlerimizi tamamlayıp geç vakitlerde Mısır’ın başkenti Kahire'ye döndüğümde gece yarısı çoktan geçmiş takvimler 3 Ocak 2009'u gösteriyordu. Gece yarısı kaldığım oteldeki odamın telefonu acı acı çalmaya başladı. Kardeşim Yunus Gebze’den arıyordu. O gece hayatımın en acı telefonlarından birini aldım en değerli varlığım benim ilk hocam hayatı kendisinden öğrendiğim örnek insan rol modelim babam Kandazoğlu Mustafa hakka yürümüş ebedi aleme göçtüğünü öğrendiğimde dünyam yıkılmış kendimi tam bir boşlukta hissederek rahmetli babamla geçen çocukluk hatıraları bir sinema şeridi gibi gözümün önünden geçmeye başlamıştı. Hazırlıklarımı tamamlayıp Mısır’dan geri dönmüş, Mısır’dan Gebze Mustafa Paşa camisindeki babamın cenaze namazına 3 saatte gelerek son anda yetişmiş babamı ebedi makamı mezarına bizzat kendim indirip yerleştirmiştim. Merhum babamın hayatı çile sıkıntı içinde geçmiş. Dedem İbrahim birinci dünya savaşına gittikten 5 ay sonra şehit yetimi olarak dünyaya gelmiş kurtuluş savaşını yaşamış gözünün biri çiçek hastalığı salgınında kör olmuş ikinci dünya harbinde mecburi olarak askere gitmiş sıhhiye askeri olarak Erzincan’da vatani görevini yapmış darbeler ihtilaller yaşamış büyük sıkıntılar yaşamış düşmanlarının cinayete teşebbüs etme iftirası sonucu haksızlık ile hapiste yatmış ve davası beraatle sonuçlanmış iftira atanları Allah cc havale etmiş kendisini öldürmeye teşebbüs iftirasını atan şahıs daha sonra kendi kendini vurarak ömür boyu topal ve engelli kalarak haksızlık iftiranın bedelini ödemiş.

Hayatı boyu haksızlık karşısında susmayan her zaman mazlumun yanında olan biz evlatlarına devlet ve milletin hizmetinde yararlı işler yapmayı öğütleyip mazlumun yanında zalimin karşısında durmayı yapıcı olup yıkıcı olmamayı vasiyet ve nasihat eden babam ilk okula 1924 yılında köyümüzde açılan okulda başlamış O yazıları öğrenmiş harf devriminden sonra 1924 ‘ de Latince eğitim gören babam dini bütün güzel Kuran okuyan türkü söyleyen şiirler yazan kendisinden çok şey öğrendiğim dolu dolu çocukluk yıllarımı birlikte yaşadığım 13 yaşında okuyup adam olsun diye beni yatılı eğitim kurumuna bıraktığı babamla birçok hatıralarım var onların bazılarını sizlerle burada paylaşmak istiyorum

İşte o hatıralardan ikisi

Babamı 4 Yaşında Tanıdım

Giresun’un Espiye ilçesinde orman köyü olan Dikmen köyünde 1960 yılında dünyaya geldim. Köyümüz orman köyü olmasına rağmen orman köylerinin Anayasa ile desteklenmesi emredilirken maalesef desteklenmediği için tüm orman köylerinde yaşayanlar o yıllarda iş aş yok, işsizlik vardı. Rahmetli babam merhum Mustafa, Giresun ormanlarında çalışacak iş bulamadığı için Düzce ormanlarında hızar dere bölgesinde orman işçiliği yapmış. Ben babamı ilk kez dört yaşım da tanıdım. Düzce’den köye geldiğinde getirdiği bisküvinin (Püsküt) tadı halen damağımdadır. Babamın babacan tavrı, şefkatli kucağını 4 yaşımda yaşamıştım deyim yerinde ise babamı 4 yaşında tanıyıp görmüştüm.

Babamla Bayram Namazı