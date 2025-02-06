6 Şubat Depremini Unutmadık
Doğal afetler, günümüz dünyasının baş etmek zorunda olduğu,insanlık tarihi kadar eski, insanlığın yüzyıllarca çabalayarak oluşturduğu değerleri bir anda yok edebilen önemli bir sorunudur. Doğal olayı doğal afet haline dönüştüren insan davranışlarının olumsuzluğudur. Yönetim biliminin gelişmesi, yönetme becerisinin, doğal afetlerin bir sistem içerisinde etkilerinin azaltılıp, afetlere hazırlıklı olunmasını, nasıl ortadan kaldırılacağı konularında birikim oluşturulmasını sağlaması bakımından önemli olanaklar sunmaktadır.6 Şubat depreminde hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, böylesi doğal felaketlerin bir daha yaşanmamasını diliyoruz.
Deprem Bilinci ile ilgili yapılmış olan kitabımız: https://www.ismailkahraman.net/?p=401
2023 Kahramanmaraş depremleri, 6 Şubat depremleri ya da 2023 Türkiye-Suriye depremleri, 6 Şubat 2023'te dokuz saat arayla meydana gelen, merkez üsleri sırasıyla Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 7,8 Mw ve 7,5 Mw büyüklüklerindeki iki deprem. Mercalli şiddet ölçeğine göre sarsıntıların şiddeti, ölçeğin en yüksek değeri olan XII (Afetsel) olarak saptandı. Depremler sonucunda Türkiye'de resmî rakamlara göre en az 53 bin 537, 107 bin 213 kişi ise yaralandı.Deprem nedeniyle 38 bin 901 bina yıkıldı ve 26 bin binada hayat belirtisi olmayan enkazlar belirlendi. Depremlerin ardından büyüklüğü 6,7 Mw 'e kadar varan 45 binden fazla artçı sarsıntı gerçekleşti.
Doğal afetler, günümüz dünyasının baş etmek zorunda olduğu,insanlık tarihi kadar eski, insanlığın yüzyıllarca çabalayarak oluşturduğu değerleri bir anda yok edebilen önemli bir sorunudur. Doğal olayı doğal afet haline dönüştüren insan davranışlarının olumsuzluğudur. Yönetim biliminin gelişmesi, yönetme becerisinin, doğal afetlerin bir sistem içerisinde etkilerinin azaltılıp, afetlere hazırlıklı olunmasını, nasıl ortadan kaldırılacağı konularında birikim oluşturulmasını sağlaması bakımından önemli olanaklar sunmaktadır.
6 Şubat Kahramanmaraş depremi üzerinden tam 2 yıl geçti. 6 Şubat 2023 tarihinde tüm Türkiye 04.17'de meydana gelen depremle büyük bir acı ve üzüntülü bir haber aldı. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan’da meydana gelen 2 büyük deprem, 11 ilde ağır hasara yol açtı. Dünyanın birçok ülkesinden depremden etkilenen vatandaşlara ve yaralılara yardım gönderilirken tüm Türkiye de kenetlendi ve deprem bölgesine yardım ulaştırmaya çalıştı. Binlerce kişinin vefat ettiği ve yaralandığı deprem, geride büyük yaralar bıraktı. Dünyanın gördüğü en büyük felaketler arasına giren Kahramanmaraş depremi üzerinden tam 2 yıl geçti. Bugün, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar anılıyor.
Kahramanmaraş depremi pazar gününü pazartesiye bağlayan gece saat 04,17 sularında meydana geldi. İkinci deprem ise yine Kahramanmaraş’ta saat 13.24 sularında meydana geldi. 7.8 ve 7.5 büyüklüğündeki deprem 11 kentte ağır yıkıma sebep oldu.