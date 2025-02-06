6 Şubat Depremini Unutmadık

Doğal afetler, günümüz dünyasının baş etmek zorunda olduğu,insanlık tarihi kadar eski, insanlığın yüzyıllarca çabalayarak oluşturduğu değerleri bir anda yok edebilen önemli bir sorunudur. Doğal olayı doğal afet haline dönüştüren insan davranışlarının olumsuzluğudur. Yönetim biliminin gelişmesi, yönetme becerisinin, doğal afetlerin bir sistem içerisinde etkilerinin azaltılıp, afetlere hazırlıklı olunmasını, nasıl ortadan kaldırılacağı konularında birikim oluşturulmasını sağlaması bakımından önemli olanaklar sunmaktadır.6 Şubat depreminde hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, böylesi doğal felaketlerin bir daha yaşanmamasını diliyoruz.



Deprem Bilinci ile ilgili yapılmış olan kitabımız:

https://www.ismailkahraman.net/?p=401



2023 Kahramanmaraş depremleri , 6 Şubat depremleri ya da 2023 Türkiye-Suriye depremleri , 6 Şubat 2023'te dokuz saat arayla meydana gelen, merkez üsleri sırasıyla

'ın

ve

ilçeleri olan, 7,8 M w ve 7,5 M w büyüklüklerindeki iki

.

göre sarsıntıların şiddeti, ölçeğin en yüksek değeri olan XII ( Afetsel ) olarak saptandı. Depremler sonucunda

'de resmî rakamlara göre en az 53 bin 537, 107 bin 213 kişi ise yaralandı. Deprem nedeniyle 38 bin 901 bina yıkıldı ve 26 bin binada hayat belirtisi olmayan enkazlar belirlendi. Depremlerin ardından büyüklüğü 6,7 M w 'e kadar varan 45 binden fazla