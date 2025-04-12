6 yılda toplam 1 milyar TL oldu

BÜYÜKŞEHİR, TOPRAĞA BEREKET KATIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın öncülüğünde ilimizdeki üreticiye destek devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği “2025 Yılı İlkbahar Yem Bitkisi Tohumu ve Gübre Destek Projesi” kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum ve 15-15-15 gübresi desteğinde bulunuyor. Bu kapsamda İzmit Akmeşe Mahallesi’nde düzenlenen törende, çiftçilere tohum ve gübreleri teslim edildi.

KOCAELİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM

İzmit Akmeşe Mahallesi’nde düzenlenen gübre ve tohum dağıtım törenine Başkan Büyükakın’ın yanı sıra; AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban, Tarım Kredi Bölge Müdürü Harun Kırmızı, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, ziraat odalarının başkanları, muhtarlar ve çiftçiler katıldı. Törende üreticilerin yaşadığı mutluluğa ortak olan Başkan Büyükakın, Kocaeli’nin bereketli toprakları için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

“TARIMA 6 YILDA 1 MİLYAR TL DESTEK VERDİK”

Tarıma 6 yılda 1 milyar TL destek verdiklerini belirten Başkan Büyükakın şunları söyledi: “Bütün dünya çapında kuraklık, savaşlar ve göçler nedeniyle yaşanan üretim problemlerinin Dünya Risk Raporu her yıl yayınlanır. O raporlarda gıda krizi ilk 10’dadır. Şimdi biz bunları anlattığımızda ve yaptığımızda bunu algılamaktan uzak olanlar ne yaptığımızı anlamıyorlar. Şimdi böyle dediklerinde olayın üstünü örteceklerini zannediyorlar. Güneş balçıkla sıvanmaz. Her şey burada görünüyor ve somut, elle tutuluyor. Sahada tarım işiyle uğraşanlar, hayvancılık işiyle uğraşanlar, arıcılıkla uğraşanlar buradalar. Onlar da yararlandıkları için biliyorlar. Geçtiğimiz 6 yıl boyunca farklı farklı başlıklar altında tarıma 1 milyar TL destek verdik. Daha çok kaynağımız olsa daha fazla destek versek.”

“KATMA DEĞER ARTIŞINI GÖRMÜYORLAR”

Büyükşehir’in mazot desteğinden 16 bin 500, gübre desteğinden bu sayının yarısı kadar çiftçinin yararlandığını ifade eden Büyükakın, “Bir tarafta yaratılmak istenen algı var. ‘Hiçbir şey yapılmıyor, memleket batıyor, her şey kötüye gidiyor’ diyorlar. Gerçekler burada. ‘Türkiye'yi buğday ithal eden bir ülke haline getirdiniz’ diyecek kadar yalan söylüyorlar. Türkiye'de üretilen buğday azalmış falan değil tam tersine artmış. Makarna endüstrisi o buğdayı ithal edip ondan sonra makarna yapıp satıyor. Buradaki katma değer artışını ve buradaki zenginleşmeyi kimse görmüyor. Çünkü üretimle gerçek bağları yok” dedi. Büyükakın konuşmasının sonunda desteğin çiftçiler için bereketli olmasını diledi.

“TARIMIN HER KALEMİNDE BÜYÜKŞEHİR VAR”

Törende konuşan İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan ise Başkan Büyükakın’a teşekkürlerini sunarak, “Tahir Başkana bugüne kadar ne teklifle gittiysek bizi hiçbir zaman geri çevirmedi. Sizlerin huzurunda başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Tarımın her kaleminde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi var” ifadelerini kullandı. Tarım Kredi Bölge Müdürü Harun Kırmızı ise, “Belediyemizle böyle bir projeyi gerçekleştirip, çiftçimize destek vermekten dolayı gurur duyuyoruz” dedi.

ÜRETİCİLER BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Programın devamında çiftçiler, yetiştirdikleri ürünleri Başkan Tahir Büyükakın’a takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra çiftçilere tohum ve gübrelerini teslim edilirken, Başkan Büyükakın bir çiftçinin tohumlarını traktörüne yüklemesine de yardım etti. Üreticiler, Büyükşehir’in verdiği tarımsal desteklerden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

45 BİN DEKAR TARIM ALANI DESTEKLENECEK

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, il genelinde yürütülen yem bitkisi tohumu destekleme projesi kapsamında yaklaşık bin 500 çiftçiye yüzde 50 hibeli, 3 bin çiftçiye bin 150 ton 15-15-15 gübresi (23 bin paket) ile 70 ton (4 bin 800 paket) dane mısır ve silajlık mısır tohumu desteği veriyor. Proje kapsamında Kocaeli genelinde yaklaşık 45 bin 100 dekar tarım alanının desteklenmesi hedefleniyor. Tohum ve gübre destekleme projesi kapsamında çiftçilere toplamda 40 milyon TL destek sağlandı. Büyükşehir tarafından 2019 Nisan-2025 Nisan tarihleri arasını kapsayan 6 yıllık süreçte ise çiftçilere yönelik yürütülen 83 destekleme projesi hayata geçirildi. Üreticilere 1 milyar TL değerinde destek verildi.



(Ömer İLGEÇ)