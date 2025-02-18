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Ahıska Türklerinden Gaberimiz Var Mı?

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 6 yıl önce paylaşmış olduğu Ahıska Türkleri programından notlar.

Ahıska Türklerinden Gaberimiz Var Mı?

18 Şubat 2025 Salı 12:15

İkinci dünya savaşında Rus lider zalim Stalin’in emri ile Türkiye’nin Posof sınır kapısına çok yakın Gürcistan Ermenistan arasında yaşayan 90 bin Ahıska türkünü Orta Asya ve Sibirya’ya sürdü onbinlerce kişi yollarda öldü.
Bugün 9 ayrı ülkede yüzbinlerce Ahıskalı yaşıyor Gebze’ye ilk gelen Ahıskalıların o dönem gazeteci ve belgeselci olarak sahip çıkıp Çayırova ziraat okulunun eski binalara yerleştirip Darıca hayvanat bahçesinde iş bulmuştuk.
İki kez Ahıskaya giderek Varan Ahıska adı ile www.devrialem.tv olarak belgesel çekip çok sayıda tv kanalında Devri Alem adı ile yayınlanmasına imkan sağlamıştık.
Yapım ve yönetmenliğini yaptığım 10 yıl önce çektiğim Vatan Ahıska Belgeselimizi İzlemek için tıklayın.
Orta Asya Sibirya ve Rusya coğrafyasını gazeteci ve belgeselci olarak gezerken çok sayıda Ahıskalı ile tanıştık din,dil ve kültürlerini koruyan Ahıskalılar'ın dün akşam bir toplantılarına davetli olarak katıldım.
Darıca’da tarihi Ahıska Toplantısı
Dünya Ahıska Türkleri Birliği genel Başkanı Ziyaettin Kazanof Kocaeli Darıca Kültür merkezinde yaptığı konuşma başta olmak üzere tüm etkinliği www.gebzegazetesi.com tarafından canlı yayınlayarak katkı sunmaya çalıştık.
Toplantıda Dünya Ahıska Türkleri Birliği Kocaeli Temsilcisi Aziz Aziz de bir konuşma yaptı. Toplantı öncesi Dünya Ahıskalılar birliğinin Kocaeli temsilciliği Darıca'da açıldı.Toplantıya katılan Birliğin genel Başkanı Ziayettin bey ve toplantıyı canlı yayınlayan yıllar önce Meltem tv'de birlikte program yaptığımız Seymen ve Vatan tv'nin Sahibi değerli arkadaşım halk ozanı aşık Yener Yılmazoğlu ile sohbet edip hatıra fotoğrafı çektik.
Kocaeli Üniversitesi'nde Ahıskalı öğrencilerle yaptığımız etkinliğin linkini sizlerle paylaşıyorum.
www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv olarak toplantıda yaptığımız canlı yayınların linkini sizlerle paylaşıyoruz.








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