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Ahmet Yenilmez, Kocaeli’de sevenleriyle buluştu

Büyükşehir’in Ramazan söyleşilerine konuk olan oyuncu Ahmet Yenilmez, kendine has üslubuyla unutulmaz bir sohbete imza attı.

Ahmet Yenilmez, Kocaeli'de sevenleriyle buluştu

11 Mart 2025 Salı 10:36

 Büyükşehir Belediyesi’nin Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirdiği Ramazan söyleşilerine tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez konuk oldu. Kendisine has üslubuyla muhteşem bir sohbete imza atan Yenilmez, anlattıklarıyla Ramazan ayının güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

 

ÇOCUKLUĞUNDAKİ RAMAZAN MANİSİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Milli İrade Meydanı’nda düzenlediği Ramazan etkinlikleri önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda tiyatro oyuncusu ve yazar Ahmet Yenilmez, Büyükşehir’in düzenlediği söyleşide sevenleri ile buluştu. Milli İrade Meydanı’ndaki Sanat Kafe’de gerçekleşen sohbete vatandaşlar ilgi gösterdi. Yenilmez, sohbete çocukluğunda dinlediği Ramazan manisiyle başladı. “İşte geldim kapınıza, selam verdim hepinize, selamımı almazsanız, daha gelmem kapınıza” şeklindeki maniyi hatırlatan Yenilmez, “Biz Ramazan davulcusu değil, dümbelekcisi derdik. Bu mani Ramazan demekti. Birlik ve beraberlik demekti. Hala belleklerimizde o günkü gibi duruyor” şeklinde konuştu.

 

BİR OSMANLI ALİMİ EBUBEKİR EFENDİ

İlgiyle izlenen sohbette Yenilmez, dini eğitim vermek için Güney Afrika’ya gönderilen Osmanlı alimi Erzurumlu Ebubekir Efendi’ye değindi. Osmanlı alimi Ebubekir Efendi'nin İslam’ı öğretmek için 1863'te Güney Afrika'ya gönderildiğini, bir müderris ve dört mezhep müftüsü olduğunu söyleyen sevilen sanatçı, “Ebubekir Efendi, Güney Afrika'da yaptığı hizmetlerle çok önemli işlere imza atmış bir alim. Hem Afrika'daki torunları hem de Türkiye'deki torunları da Ebubekir Efendi gibi çok değerli vazifelerde bulunmuşlar. Ebubekir Efendi'nin torunlarından biri de Güney Afrika Ticaret ve Sanayi Bakanı olan Ebrahim Patel’dir” dedi.

 

MİNİK HAYRANINA OYUNCULUK TAVSİYELERİ

Öte yandan Ahmet Yenilmez, seyirciler arasında bulunan minik bir hayranının sorusuna yanıtı verdi. “İleride sizin gibi ben de oyuncu olmak istiyorum. Bana neler önerirsiniz?” diyen çocuğa altın değerinde tavsiyelerde bulunan Yenilmez, “Bunu duyduğuma çok sevindim. Ben sana derim ki; önce Ömer Seyfettin oku, Kemalettin Tuğcu’nun bütün eserlerini bitir. Ve en önemlilerinden biri türkü dinle, o türkülerin hikâyelerini mutlaka öğren. Sonra gün içinde kendi yaşadıklarını hikayeleştir ve oyunlar izle. Bu konuda Kocaeli şanslı bir şehir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin son derece başarılı bir şehir tiyatrosu var. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın oyunlarını izle. Yaşın daha da büyüğünde ise Türk ve Dünya klasiklerini oku” dedi.

 

YENİLMEZ’DEN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Yenilmez, konuşmanın sonunda kendisini böylesine anlamlı bir ayda Kocaelililerle buluşturduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Beni izlemeye gelen sizlere de teşekkür ederim. Şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik ederim” dedi. Yenilmez oyuncu olmak isteyen minik hayranıyla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

(Ömer İLGEÇ)

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