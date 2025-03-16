Aktaş Çifti, İftar Programında Yetim Çocuklarımızla Bir Araya Geldi

İftar öncesinde davetlileri selamlayan ve bir süre sohbet eden yetim çocuklarımız ve gençlerimiz ile de yakından ilgilenen Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, hayırlı ramazanlar dileklerinde bulundu.
Fuar Mustafa Pehlivan Cami İmam Hatibi Hayati Kani tarafından yapılan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Aktaş Çifti, yetim çocuklarımız, gençlerimiz ve aileleri ile birlikte oruç açtılar.
İHH Kocaeli Başkanı İsmail Yeşildal, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli AK Parti Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve Vali İlhami Aktaş davetlilere hitap ederek günün anlam ve önemine vurgu yaptılar.
Allah’ın emanetleri olan evlatlarımızla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İlhami Aktaş, “Devletimizin, çocuklarımıza ve gençlerimize her zaman sahip çıkacağını belirterek, yavrularımıza sağlıklı, başarılı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum” dedi.
Vali İlhami Aktaş, yapılan iftarın ardından organizasyonda emeği geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Büyükakın ve destek veren Derneklerin Yönetimlerine teşekkürlerini iletti.
(Ömer İLGEÇ)