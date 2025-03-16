Aktaş Çifti, İftar Programında Yetim Çocuklarımızla Bir Araya Geldi

Kocaeli Valiliği tarafından, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Türk Kızılay’ı Kocaeli Şubesi, İHH Kocaeli İl Temsilciliği, Ay Işığı Yetim ve Öksüz Çocuklar Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ve Deniz Feneri Derneği koordinesinde her yıl Ramazan ayının 15’inde çeşitli etkinliklerle anılan Dünya Yetimler Günü nedeniyle iftar programı düzenlendi.

Antikkapı Restorantta gerçekleşen programa; Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş‘ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile eşi Prof. Dr. Figen Büyükakın, Kocaeli AK Parti Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, Ay Işığı Yetim ve Öksüz Çocuklar Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ayhan Varol, Deniz Feneri Derneği Kocaeli İl Temsilcisi Şenol Tiryaki, İHH Kocaeli Başkanı İsmail Yeşildal, Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Pay, derneklerin üyeleri, öksüz ve yetim çocuklar ile yakınları ve davetliler katıldı.

İftar öncesinde davetlileri selamlayan ve bir süre sohbet eden yetim çocuklarımız ve gençlerimiz ile de yakından ilgilenen Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, hayırlı ramazanlar dileklerinde bulundu.

Fuar Mustafa Pehlivan Cami İmam Hatibi Hayati Kani tarafından yapılan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Aktaş Çifti, yetim çocuklarımız, gençlerimiz ve aileleri ile birlikte oruç açtılar.

İHH Kocaeli Başkanı İsmail Yeşildal, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli AK Parti Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve Vali İlhami Aktaş davetlilere hitap ederek günün anlam ve önemine vurgu yaptılar.

Allah’ın emanetleri olan evlatlarımızla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İlhami Aktaş, “Devletimizin, çocuklarımıza ve gençlerimize her zaman sahip çıkacağını belirterek, yavrularımıza sağlıklı, başarılı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum” dedi.