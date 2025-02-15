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Alex yeni yuvasına kavuştu

Kocaeli’de can dostların daha iyi şartlarda yaşaması için yeni projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşların da talebine cevap veriyor. Bu kapsamda “Alex” isimli Golden Retriever cins köpek, Şahin ailesinin yeni üyesi oldu.

Alex yeni yuvasına kavuştu

15 Şubat 2025 Cumartesi 10:54

 CAN DOST ALEX YENİ YUVASINDA

Kocaeli’de yaşayan her cana “emanet” gözüyle bakan Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası’nda patili dostlarımızın her türlü ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Sokak hayvanlarına güvenli bir alan oluşturan ve bu doğrultuda yeme-içme, tedavi ve rehabilitasyon işlemlerini karşılayan Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası aynı zamanda hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşların da talebine cevap veriyor. Bu kapsamda İzmit merkezde yaşayan ve doğayla iç içe bir yaşam sürmek için Kandıra Dalca köyüne yerleşen Derya Şahin, hayvan sahiplenmek için Büyükşehir Belediyesi Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası’na başvurdu.

 

“GÜVENİLİR OLDUĞU İÇİN PATİLİK’TEN SAHİPLENDİK”

İzmit’te ikamet eden 3 çocuk annesi Derya Şahin, doğayla iç içe olmak ve çocuklarının daha huzurlu bir ortamda büyümesini sağlamak amacıyla Kandıra’nın Dalca köyüne yerleşti. Şehrin kalabalığından fırsat buldukça Dalca köyüne gelen aile, hayvan sahiplenmek için uygun koşulların da sağlanmasıyla Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası ile iletişime geçti. Buradan “Alex” adında Golden Retriever cinsinde bir köpek sahiplenen aile, güvenilir olduğu için Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası’nı tercih ettiklerini belirtti.

 

“ÇOCUKLARIMDAKİ SORUMLULUK DUYGUSU ARTTI”

Köpeğin bazı ihtiyaçlarının giderilmesi için onunla vakit geçirmek gerektiğini söyleyen Derya Şahin, bu konunun çocuklarında bir değişim yarattığını ifade ederek, “Çocuklarımın sosyal medya ve telefonla geçirdiği zaman azaldı. Biz Alex’i sadece beslemek için değil, güzel vakit geçirmek için de sahiplendik. Alex çok cana yakın bir köpek. Sadece bize değil, misafirlere karşı da öyle” dedi.

 

SAHİPLENME TALEBİNDE BULUNULABİLİYOR

Can dostlarımıza yuva olmak isteyen vatandaşlar, Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası Halkla İlişkiler Birimi ile iletişime geçerek, yaşadığı ortam ve koşula uygun olan hayvanı sahiplenme talebinde bulunabiliyor. Sahiplendirme sonrası birkaç günlük mama, mama/su kabı ve tasma Patilik tarafından hediye veriliyor. Ayrıca Patilik’te hayvanların tüm tedavi ve aşı hizmetleri ücretsiz yapılabiliyor.
(Ömer İLGEÇ)

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