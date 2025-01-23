Altın Nasıl Çıkarılır?

Altın, her dönem için oldukça değerli olan bir maden olarak yer almaktadır. Bunların birçok farklı sebebi bulunmaktadır.

Altın, her dönem için oldukça değerli olan bir maden olarak yer almaktadır. Bunların birçok farklı sebebi bulunmaktadır. Ancak bunlar arasından en önemli olanı ise oldukça zor bulunan ve çıkarılmasının zor olması olarak söylenebilmektedir. Para birimlerinin değer kazanması durumunda bir değişim aracı görülmesi, ekonomik olarak otoriter bir konumda olması ve bir yatırım aracı olarak kullanılmasından ötürü birçok kişi tarafından tercih edilmektedir.

Ayrıca yalnızca bir yatırım aracı olarak değil, iletken, dayanıklı ve işlenebilen bir element olmasından ötürü savunma, elektronik, tıp, telekomünikasyon, diş hekimliği, otomotiv ve havacılık gibi birçok farklı alan içerisinde kullanılabilmektedir. Bu şekilde talebin fazla olması da ekonomik değerini arttırabilmektedir. Altın çıkarma işlemleri de bu nedenle birçok kişi tarafından araştırılmaktadır.

Altın çıkarma işlemleri, madenden ve doğadan olarak iki farklı süreç içerisinde izlenebilmektedir.

Madenden altın çıkarma süreçlerine bakacak olduğumuzda.

● İlk olarak altın yataklarının yer alabileceği bölgeler araştırılır. Sondaj işlemi sağlanır ve altın miktar, kalite ölçümü yapılır.

● Uygun olması durumunda maden ocakları açılarak altın bulunan kayaçlar çıkarılır.

● Çıkarılan kayaçlar içerisinde kırma, öğütme ve yüzdürme gibi işlemlerden geçirilir.

● Elde edilen altın siyanürlü çözeltiye batırılarak çözeltiye geçirilir.

● Ayrışmış olan altınlar çeşitli kimyasal işlemlerle külçe halini alır.

Doğadan altın çıkarma işlemlerine bakacak olursak;

● El yıkama tekniği olarak yer alan bu işlemde kum ya da çakıl yatakları, elle yıkama işlemleri gerçekleştirilerek altın taneleri ile toplanmaktadır.

● Sluie kutuğu tekniğinde ise su akışı ile altın ayrıştırılması yapılmaktadır. El yıkama işlemlerinde daha etkili olmaktadır. Genellikle altın madenciliği işlemlerinde kullanılmaktadır.

● Dredge olarak adlandırılan teknik içerisinde altın bulunan kum ya da çakıl yatakları içerisinde kepçe ya da vakum yardımı ile toplanıp işlenmektedir.

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