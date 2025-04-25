Anahtar Parti’den Büyükakın’a ziyaret

DEĞERLENDİRMELERDE BULUNULDU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, kentin geleceği için yoğun mesaisine devam ederken, siyasi parti temsilcileriyle görüşmelerini de sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Büyükakın, Anahtar Parti Kocaeli İl Başkanı Nurettin Bulut ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Ziyarette, Kocaeli özelinde yürütülen belediye hizmetleri, devam eden projeler ve kentin kalkınma vizyonu üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Büyükakın, misafirlerine Kocaeli genelinde sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, ortak akılla yürütülen hizmet anlayışının önemine dikkat çekti.

KOCAELİSPOR’UN ŞAMPİYONLUĞU GURUR VESİLESİ

Görüşmede yalnızca yerel konular değil, aynı zamanda Türkiye’nin içinden geçtiği siyasi atmosfer, toplumsal birlik ve beraberliğin önemi ve uluslararası gelişmeler de ele alındı. Filistin meselesinden Avrupa’daki siyasi dönüşümlere kadar pek çok başlık gündeme geldi. Ziyarette, Kocaelispor’un Süper Lig’e yükselmesi de ayrı bir gurur vesilesi olarak değerlendirildi. Başkan Büyükakın, Kocaelispor’un başarısının sadece bir spor zaferi değil, aynı zamanda kentin moral ve motivasyonunu artıran önemli bir gelişme olduğunu ifade etti. Karşılıklı fikir alışverişiyle geçen ziyaret, samimi bir atmosferde sona erdi. Başkan Büyükakın, istişarenin ve iş birliğinin şehir yönetiminde her zaman önemli bir yer tuttuğunu belirterek, nazik ziyaretleri dolayısıyla Anahtar Parti heyetine teşekkür etti.



(Ömer İLGEÇ)