ANKARA'DA DÜZENLENEN KAFKAS CEPHESİ HARŞİT SAVUNMASI ZAFERİ PANELİ'NDEN NOTLAR

Birinci dünya harbi kafkas CEPHESİ HARŞİT SAVUNMASI ZAFERİ ile ilgili çok önemli çalışmalar yapılıyor.



HARŞİT savunması vakfı tarafından ANKARADA orman genel müdürlüğünde 19 Şubat 2025 tarihinde düzenlediği SARIKAMIŞ HAREKATINDAN HARŞİT SAVUNMASI ZAFERİNE paneli büyük ilgi gördü.

PANELDE HARŞİT TARİHİ ÜZERİNE KONUŞMA YAPIP BELGESEL SUNUMU GERÇEKLEŞTİRDİM

Panelin açılışında HARŞİT ZAFERİ belgesel sinevizyonunuz gösterimi ile başladı.

PANEL İLE İLGİLİ BASINDA YER ALAN HABER

1. Dünya Savaşı sırasında Orta ve Doğu Karadeniz’in savunmasında büyük bir kahramanlık destanı yazılan Harşit Savunması, unutulmaz zaferler arasında yerini koruyor. Harşit Savunması Vakfı, bu tarihi mücadelenin bilinirliğini artırmak ve şehitleri anmak amacıyla etkinliklerini sürdürüyor.

HARŞİT SAVUNMASI VAKFI DÜZENLEDİ

Vakfın kuruluşunun hemen ardından geçtiğimiz günlerde Giresun ve Gümüşhane’de düzenlenen anma etkinlikleri büyük ilgi görmüştü. Bu kapsamda, Harşit Savunması’nın zafere dönüşmesinin miladı kabul edilen 12 Şubat’ta Tirebolu-Doğankent yolunda "Zafer ve Şehitlere Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirilmiş, Kürtün’de ise bir anma programı düzenlenmiş büyük ilgi görmüştü.





Şimdide Harşit Savunması, Türkiye’nin başkenti Ankara’da önemli bir konferans ile gündeme geldi. 19 Şubat Çarşamba günü saat 15.00’te Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Konferans Salonu’nda düzenlen “ Sarıkamış Harekâtından Harşit Zaferine Şehitlere Vefa” başlıklı program büyük ilgi gördü çok sayıda davetli salonu doldurdu

PANELE KİMLER KATILDI

Konferansın moderatörlüğünü Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nden Prof. Dr. Osman Köse yaptı. Kafkas CEPHESİ kopdağı savunması konusunda Oryantiring Federasyonu Başkanı Emekli Albay Atilla Güler önemli bilgiler verdi , Kafkas cephesi beyaz savaş belgeseli yönetmeni TRT Prodüktörü Ayhan Arabacı Sarıkamış harekatı konusunda konuştu , Araştırmacı Gazeteci ve Belgesel Yönetmeni İsmail Kahraman HARŞİT vadisi tarihi üzerinde belgesel sunumu eşliğinde konuştu. Harşit Savunması Vakfı Başkanı ve orman genel müdür yardımcısı Mustafa Özkaya kafkas CEPHESİ HARŞİT savunmasının zaferler TARİHİMİZDEKİ yeri üzerinde önemli bilgiler verdi

HARŞİT SAVUNMASI ZAFERİ BELGESEL SİNEVİZYON

İlim kültür tarih araştırmaları merkezi kütüphanesi tarafından hazırlanan Harşit zaferinin önemi hakkında bilgi veren belgesel sinevizyon

BİRİNCİ DÜNYA HARBİ KAFKAS CEPHESİ HARŞİT SAVUNMASI ZAFERİNİN GERÇEKLEŞTİĞİ HARŞİT IRMAĞININ TARİHİ

Doğu Karadeniz bölgesinin en önemli nehri HARŞİT çayı. Bayburt Gümüşhane dağlarında doğmakta Giresun Trebolu da denize dökülmekte 160 km uzunluğundaki HARŞİT ırmağı Türk islam medeniyeti tarihinde çok önemli yere sahiptir

HARŞİT ırmağı Çin’den başlayan tarihi ipek yolunun denizle buluştuğu yerdir bölgeye ilk kez MS den sonra 530 tarihinde Bulgar Türkleri gelmiş 705 tarihinde islam orduları HARŞİT vadisinde medeniyet kurmaya başlamıştır

1071 Malazgirt meydan muharebesinin en önemli komutanlarından Battal gazinin torunu Danişment Melik Ahmet gazinin 1100 yıllarında Tokat Niksar a beyliğini kurması ile Trabzon Pontos devletine karşı seferler düzenleyerek bölgeyi Oğuz Türklerinin cepni boyu yerleşmesine açmış

DANİŞMENTLİLER BEYLİĞİNİN KURUCUSU DANIŞMENT MELİK AHMET GAZİ BELGESELİ

BAYRAMLI EMIROĞULLARI BELGESELİ

Melik danişment gazinin torunları tarafından Ordunun Mesudiye ve Eskipazarda kurdukları Bayramlı Emiroğulları beyliği doğu Karadeniz bölgesini vatan haline getirmiş 1397 tarihinde Bayramlı EMİROĞLU beylerinden Emir Süleyman bey Ordu ve Giresun bölgesini feth etmiştir

DOĞUKARADENİZ FATİHİ EMİR SÜLEYMAN BEY BELGESELİ

Kürtün beyi Fetih Melik Ahmet bey HARŞİT vadisinin en önemli kalesi Bedramayı Fatih’in Trabzon’u 1461 tarihinden fethinden 100 yıl önce alarak. Bölgeyi Türk yerleşimi haline getirmiştir Bayramlı Emiroğulları. Beyliği Trabzon pontos devletinden 69 yıl vergi almıştır (kaynak ilim kültür tarih araşturmaları merkezi

araştırma merkezi )

HARŞİT SAVUNMASI ZAFERİ NİN 107. YIL DÖNÜMÜ 12 ŞUBAT 2025 TARİHİNDE GİRESUN VE GÜMÜŞHANEDE KUTLANDI

KAFKAS CEPHESİ HARŞİT SAVUNMASI NİN ÖNEMİ

Harşit savunması, I. Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen askeri savunma harekâtı.





I. Dünya Savaşında Ruslar 1916 yılının yaz aylarında Doğu Karadeniz'de doğudan başlayarak işgal hareketlerine başlamış, Harşit Vadisinin doğusunda kalan toprakları işgal etmişlerdir. Türk kuvvetleri Rusların bu ilerleyişi karşısında Harşit Çayının batısında mevzilenmiş ve Rus kuvvetlerinin Harşit Çayının batısına geçmesini ve daha fazla ilerlemesini engellemiştir. Rus kuvvetleriyle Temmuz 1916 ile 1918 yılının ilk çeyreğine kadar geçen sürede yaşanan bu mücadelelere "Harşit Savunması" denilmiştir. Harşit Savunması Türklerin Ruslara karşı verdiği son mücadeleler olarak bilinmektedir.

KAFKAS CEPHESİ HARŞİT SAVUNMASI İLE İLGİLİ DEVRİ ALEM BELGESEL TV PROGRAMI OLARAK HAZIRLADIĞIMIZ. BELGESELLER

Rus kuvvetlerinin Harşit Vadisine gelişi ve işgal girişimleri

1 Kasım 1914 tarihinde Ruslar doğudan Osmanlı topraklarına girmiştir. Rusların 1. Dünya Savaşında Harşit Vadisine gelişleri de bu istikametten, Erzurum-Bayburt üzerinden olmuş, 20 Temmuz 1916'da Gümüşhane, buradan gelen Ruslar tarafından işgal edilmişti. Bu tarihten itibaren Türk kuvvetlerinin Harşit Savunması da başlamış bulunmaktaydı. Bu sırada Rus kuvvetlerinin bir başka kısmı da Şubat 1916'da Batum'u geçerek Osmanlı Topraklarına girmiş, 18 Nisan 1916'da Trabzon'a, 23 Temmuz 1916'da Vakfıkebir'e ulaşmışlar ve bu bölgeleri işgal etmişlerdir. Vakfıkebir'den hareket eden Rus birlikleri güneye yönelerek zirvedeki Erikbeli'ne ulaşmışlar, burada ikiye ayrılarak düşman kuvvetlerinin bir kısmı Kürtün'e yönelerek Kürtün'ü (bugünkü Özkürtün - Cayra), bir kısmı Torul'a geçerek Torul'u işgal etmiştir. Torul'u işgal eden Rus kuvvetleri burada daha önce Erzurum-Bayburt istikametinden gelip Gümüşhane'yi işgal eden diğer Rus kuvvetleriyle birleşmiştir. Kuvvetlerini sayısal olarak arttıran Ruslar buradan hareketle Manastır (Demirkapı) Köyü istikametinden Kürtün'e gelip Araköy'de bir karargah kurmuşlardır.Daha önce Kürtün'ü işgal eden Rus kuvvetleri de Ağustos 1916'da Araköy'e gelip karargahta bir araya gelmişlerdir. Araköy'de bulunan karargahtan hareket eden bir kısım Rus kuvveti Ağustos-Eylül 1916'larda Harıt Köyü üzerinden bugün Kürtün'e bağlı bulunan ve 2308 rakımlı Kabaktepe'yi hakim bir tepe olması ve kendi aralarındaki haberleşmeyi kolaylaştırmak amacıyla işgal etmişler ve burada karargah kurmuşlardır.



Ağustos 1916'da Görele'den karaya çıkan Rus birlikleri Görele'yi işgal ederek Çanakçı üzerinden Şadı (Çatalağaç) köyünün doğusunda yer olan Keldaş denilen bölgeye ulaşmıştır. Burada Türk kuvvetleri düşman kuvvetlere karşı 28 gün dirense de sonunda Ekim 1916'da Ruslar Keldaş'ı da alarak Harşit Vadisi'ndeki işgal hareketlerine devam etmiştir. Keldaş Geçidinden hareket eden bir kısım Rus kuvveti Taşlıca üzerinden geçerek Ekim 1916'da Uluköy'ü işgal etmiştir. Rus 505. Alayı Uluköy'e yerleştirilmiştir. Türk kuvvetleri tarafından Kasım 1916'da Rus 505. Alayına bir baskın yapılmış, Ruslara birçok kayıp verdirilmiştir.

Türk kuvvetlerinin işgale karşı faaliyetleri

Türklerin Rus kuvvetlerine karşı Harşit Vadisindeki mücadeleleri 21 Ekim 1916 tarihinden itibaren başlamış, 1918 yılının ilk aylarına kadar devam etmiştir. Bu mücadeleler sırasında Kürtün'de ve yaylalar bölgesindeki Güvende ile Kazıkbeli çevresine Ruslar'ın 127. Tümenine bağlı 505, 506, 507 ve 508. Alayları konuşlandırılmıştır. Buna karşılık Harşit bölgesinde 23 Eylül 1916'da Türk Ordusu'nda bir yapılanmaya gidilmiş ve bu bölge 2. Kafkas Kolordusu'na devredilmiştir. 2. Kafkas Kolordusunun merkezi de Alucra'da konuşlandırılmıştır. 2. Kafkas Kolordusunun bünyesinde 5, 11 ve 37. Kafkas Tümenleri bulunuyordu. Kürtün bölgesinde Harşit Vadisinin batısında yaylalarda, özellikle Güvende ve çevresinde 11. Kafkas Tümeni ve bu Tümene bağlı olan 18, 33 ve 34. Alaylar bulunuyordu. Türk 2. Kafkas Kolordusunun Komutanları 7 Eylül 1916-5 Temmuz 1917 tarihleri arasında Mirliva Mustafa Fevzi Paşa 10 Ağustos 1917-8 Haziran 1918 tarihleri arasında Mirliva Yakup Şevki Paşa idi.



21 Aralık 1916 tarihli belgelerde yer alan bilgilere göre savunma amaçlı Harşit Vadisinin batısında Tirebolu-Espiye'den Erzincan'a ulaşan hatta yerleştirilmiş, Türk 1. ve 2. Kafkas Kolordu'ya bağlı muharip asker sayısı 36.382 idi. Bunlardan Torul-Kürtün-Harşit(Doğankent)

-Tirebolu hattındaki Harşit Vadisinin batısında kalan bölge 2. Kafkas Kolordusu'na bağlı bulunmaktaydı. 2. Kafkas Ordusuna bağlı 5. Kafkas Piyade Tümeninde 8000, 11. Kafkas Piyade Tümeninde 4815, 49. Kafkas Piyade Tümeninde 5998 olmak üzere toplam 18813 Türk askeri bulunmaktaydı.



3. Ordu komutanı Vehip Paşa 1917 yılı Eylül ayının ilk günlerinde 2. Kafkas Kolordusunu Teftiş etmiş ve bazı incelemelerde bulunmuştu. Bu sırada Vehip Paşa 11. Kafkas Tümeni cephesinde Kabaktepe ve Kuzu Gölü civarını işgal etmiş olan Rus kuvvetlerinin bölgeden atılması, düşman kuvvetlerinin Harşit Çayı ve Cizre (Demirkapı) Deresi'nin doğusuna sürülmesi ile ilgili çalışma başlatılmasını istemiştir. Buna istinaden Türk Kuvvetleri 7 Kasım 1917'de Güvende'nin üst kısmında yer alan "Dikme" adı verilen mevkiden hareketle gece saat 11:00 sıralarında Rusların elinde bulunan Küçük Kabaktepe denilen yere gelerek burayı üç yerden kuşatmıştır. Fehmi Efendi'nin gizlice tel örgüleri kesip karargaha girmesi sonucunda sadece süngü kullanılarak buradaki düşman kuvvetleri etkisiz hale getirilmiştir. Aynı şekilde ilerleyişine devam eden Türk birlikleri Büyük Kabaktepe'yi de gizlice basarak Rus askerlerini etkisiz hale getirmiş, Kabaktepe'yi geri almıştır. Bu çatışmalar esnasında kaçanların sayısı bilinmemekle birlikte 53 Rus askeri etkisiz hale getirilmiştir.

Rusların geri çekilmesi

1917 yılı başlarında bölgede bulunan Rus kuvvetleri lojistik destek alacakları yerlerden uzaklaşmaları, Harşit Vadisinin coğrafyasının zorluğu, Harşit bölgesindeki güçlü savunmadan yılmaları ve Mart 1917'de Çarlık Rusya'sında gerçekleşen Bolşevik ihtilali nedenleriyle 15 Aralık 1917 tarihinde Erzincan Mütarekesi, 3 Mart 1918 tarihinde ise Brest-Litovsk Antlaşması ile Osmanlı topraklarından, dolayısıyla Karadeniz'den çekilmeye başlamıştır. Ruslar 1918'in ilk aylarında da Harşit Vadisinden tamamen çekilmiştir. Böylece bir buçuk yıllık Rus işgali de bu tarihlerde son bulmuştur.[2] Bu sırada Rus kuvvetlerine dahil olan Ermeniler Rusların boşalttığı alanlarda işgal hareketlerini devam ettirmek istemiş, bunun üzerine Türk kuvvetleri Vehip Paşa komutasındaki 3. Kafkas Ordusuyla hareket ederek işgal hareketlerini tamamen sona erdirmiştir. Kürtün'ün düşman işgalinden kurtuluşu da 14 Şubat 1918 tarihine denk gelmektedir.

Rus işgalinin bölge insanı üzerindeki etkileri ve muhacirlik

Harşit vadisinde Rus işgalleri sırasında yörede oturanlar özellikle Harşit Vadisinin doğusunda yaşayan halk Harşit Vadisinin batısı istikametinde göç hareketlerinde bulunmuşlar, Ruslar'ın işgal ettiği yerlerden uzaklaşmışlardır. Tabi bu sırada Rus zulmüne maruz kalan halktan intihar edenler, Harşit Çayını geçmek isterken nehirde boğulanlar, açlıktan ölenler olmuştur. Bu muhacirlik faaliyetleri sonucunda Rus zulmünden kaçan ve memleketlerini terk eden birçok aile geri dönmemiştir.

Rus ordusunun içinde yer alan Ermeniler özellikle Uluköy, Şıhlı (Taşlıca), Törnük (Günyüzü-Üçtaş), Şadı gibi yerleşim yerlerinde yaşayan savunmasız ve silahsız Türkleri çete mensubu iddiasıyla Rus askerlerine toplattırıp Kabaktepe, Çalalağan ve Kütüklüyurt gibi yerlerde kurşuna dizdirmişlerdir. Ermeniler Ruslar bölgeden çekildikten sonra da Kürtün'ün bazı bölgelerinde halka zulmetmeye devam etmişler, yakaladıkları yerli halktan insanları katletmişlerdir. (Kaynak

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Geleneksel Çarşamba Konferansları Yeniden Başladı

Genel Müdürlüğümüzün geleneksel hale gelen Çarşamba Konferansları, uzun bir aranın ardından yeniden başladı. 2025 yılının ilk konferansı, “Sarıkamış Harekâtından Harşit Zaferine Şehitlere Vefa" başlığıyla gerçekleştirildi.

Geçmişten günümüze tarihimizi ve güncel konuları alanında uzman konuklarla ele alan Çarşamba Konferansları, uzun bir aranın ardından yeniden başladı. Çarşamba Konferanslarımız, önemli tarihî olayları, güncel meseleleri kültür ve doğa bilinci ekseninde akademisyenlerin ve uzmanların anlatımıyla aydınlatıcı oturumlarla devam edecek.

Yeniden bir araya geldiğimiz ilk programda, Sarıkamış Harekâtı'ndan Harşit Zaferi'ne uzanan süreç ele alındı. Genel Müdürlüğümüz Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlik, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Dekanı Prof. Dr. Osman Köse'nin moderatörlüğünde gerçekleşti. Programa konuşmacı olarak; TRT prodüktörü Ayhan Arabacı, araştırmacı gazeteci İsmail Kahraman, Harşit Savunması Vakfı Başkanı Mustafa Özkaya, Oryantiring Federasyonu Başkanı Emekli Albay Atilla Güler katıldı. Programa yoğun ilgi gösterilirken, şehitlerimize duyulan minnet ve vefa bir kez daha vurgulandı.(Haber kaynağı. Orman genel müdürlüğü resmi internet sayfası

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