“Anne Şehir ailesini daha da büyüteceğiz”

Kadınların sağlıklı yaşam, sosyal hayat ve mutluluğunu destekleyen; 90 binden fazla aktif üyeye ulaşan merkezleri daha da genişleteceklerini belirten Başkan Büyükakın:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Anne Şehir Merkezlerinde muhteşem işler yapıldığını belirtti: “Bugün 7 ilçede Anne Şehir Merkezimiz var. Aktif üyesi 90 bini geçti. Ama bu mutlu ortamı daha da büyütmek, bu aileyi daha geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz” dedi.

GEBZE’DE BULUŞTULAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Gebze Beylikbağı Kılavuz Gençlik Merkezi’nde “İlham Veren Kadınlar” buluşması düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve çok sayıda davetli programa katıldı.

ÜYE SAYISI 90 BİNİ GEÇTİ

Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Merkezleri 7 ilçede 12 yerde hizmet veriyor. Halen 90 binden fazla aktif üyesi bulunuyor. Bu merkezlerden yararlanan anneler programda konuşma yaparak, deneyimlerini paylaştı. Anne Şennur Kurt, Defne Anne Şehir Merkezi ile tanıştıktan sonra hayatında birçok olumlu değişim yaşadığını söyledi. Sporla daha zinde hissettiğini, diyetisyen hizmetiyle sağlıklı beslenmeyi öğrendiğini belirtti.

DOKUNDUĞU HAYATLARI GÜZELLEŞTİRİYOR

Oğlunun okul öncesi sınıflarda yaşıtlarıyla iletişim kurmasının ve gelişiminin desteklenmesinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Kurt, bu merkezde düzenli kitap okuma alışkanlığı kazandığını da vurguladı. Anne Şehir Sağlık Yaşam Merkezi ailesinin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirten anne Elif Berber ise program sayesinde hayatında önemli değişimler yaşadığını belirtti.

BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR ETTİLER

Bir yıl önce trombosit fonksiyon bozukluğu teşhisi konulduğunu söyleyen Berber, düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme sayesinde hastalığın etkilerinin azaldığını ve daha hareketli bir yaşama kavuştuğunu dile getirdi. Berber, el sanatları ve ahşap atölyeleri sayesinde günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşıp yeteneklerini keşfetme fırsatı bulduğunu da belirterek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

BÜTÜN İLÇELERDE OLACAK

Başkan Büyükakın ise yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi: “Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü gelecek demektir. Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi ile kadınlarımızın sağlığını, sosyal hayatını ve mutluluğunu destekliyoruz. Toplam 7 ilçe, 12 merkez, 237 uzman kadromuzla kadınlarımız ve ailelerimiz için çalışıyoruz. Şuan 90 bin 902 aktif üyemizle, 2024 yılında 447 bin 218 hizmet sunduk. Bunu 12 ilçemize de yaymak ve bu aileyi daha da büyütmek istiyoruz.”

GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ GELECEK

“Toplumun her kesiminde kadınlarımızı destekliyoruz. Belediyemizde kadın istihdamını yüzde 73 artırdık, yönetimde daha fazla kadına yer verdik. Hayme Ana’nın cesareti, Nene Hatun’un fedakârlığı, Kara Fatma’nın bağımsızlık mücadelesi bugün de kadınlarımızın başarısında ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Artık kadınların neler yapabileceğini tartışmıyoruz, başarılarını konuşuyoruz! Kadın güçlendiğinde, aile güçlenir; aile güçlendiğinde toplum yükselir. Biz, Kocaeli’de kadınlarımız için çalışmaya, aileyi ve geleceği birlikte inşa etmeye devam ediyoruz.”

(Ömer İLGEÇ)