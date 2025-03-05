banner1122
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Anne Şehir’de çocuklar eğlenerek öğreniyor

Büyükşehir, “Mutlu Çocuklar Okulu” etkinlikleri kapsamında çocuklara zorbalığın nedenleri, etkileri ve zorbalıkla başa çıkma yöntemlerini eğlenceli bir dille anlattı

Anne Şehir'de çocuklar eğlenerek öğreniyor

05 Mart 2025 Çarşamba 11:25

 Büyükşehir tarafından Ramazan ayı kapsamında düzenlenen “Mutlu Şehir Okulları Ramazan’da Bir Başka” etkinlikleri devam ediyor. Bu bağlamda “Mutlu Çocuklar Okulu” başlığı altında gerçekleştirilen etkinliklerden biri de “Drama ile Zorbalığa Hayır-Alaycı Memo ile Zorbalığa Dur De” söyleşisi oldu.

 

ZORBALIĞA KARŞI FARKINDALIK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’ndeki çocuklar ve aileleri için farklı alanlarda pek çok etkinlik düzenliyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Anne Şehir Merkezi Akasya’da düzenlenen etkinlikte Yazar Cansu Başak Yalçınkaya, çocuklarla bir araya gelerek zorbalık konusunda farkındalık oluşturdu. Yalçınkaya, söyleşi kapsamında çocuklara zorbalığın nedenleri, etkileri ve zorbalıkla başa çıkma yöntemleri hakkında bilgi verdi. Empati kurmanın önemi üzerine de konuşan Yalçınkaya, çocukların interaktif katılımını sağlayarak konuyu daha anlaşılır hale getirdi.

 

EĞİTİCİ ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Etkinliğin devamında çocuklarla çeşitli eğitici oyunlar oynanırken, pipetlerden müzik aletleri yapılarak eğlenceli bir atölye gerçekleştirildi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen söyleşi ile çocuklar hem bilinçlendi hem de keyifli vakit geçirdi. Anne Şehir merkezlerinde Ramazan ayı boyunca devam edecek Mutlu Şehir Okulları etkinlikleriyle ilgili detaylı bilgi almak isteyenler 0 262 318 27 29 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabiliyorlar.

 

HERKES BİLİNÇLENDİRİLİYOR

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Anne Şehir Merkezi’nde düzenlenen bu tür eğitimlerle hem öğrencilerin hem de velilerin bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu değerli eğitimlerle Kocaeli’ndeki çocuklar ve aileler, zorbalıkla başa çıkma konusunda daha donanımlı hale geliyor.
(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dini Yayınlar Fuarı’na ziyaretçi akını Dini Yayınlar Fuarı’na ziyaretçi akını
Tıbbi atıkların bertarafı, Büyükşehir güvencesinde Tıbbi atıkların bertarafı, Büyükşehir güvencesinde
Sanal gerçeklikle kutsal topraklara yolculuk Sanal gerçeklikle kutsal topraklara yolculuk
41 Kart, Ramazan’da hızır gibi yetişti 41 Kart, Ramazan’da hızır gibi yetişti
Gebze’de Mart Meclisi Tamamlandı Gebze’de Mart Meclisi Tamamlandı
Gebze zabıtasından Ramazan denetimleri Gebze zabıtasından Ramazan denetimleri
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

Dini Yayınlar Fuarı’na ziyaretçi akını
Büyükşehir tarafından Milli İrade Meydanı’nda açılan Dini Yayınlar Fuarı’nı Ramazan’ın ilk haftası...

Haberi Oku