Anne Şehir’de yarıyıl coşkusu bir başka

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Anne Şehir Merkezleri’nde yarıyıl tatili keyifli bir şekilde geçiyor. Çocuklar, aileleri ile birlikte etkinliklere katılarak hem eğleniyor hem de yeni şeyler öğreniyor.

TATİLİN TADINI ÇIKARIYORLAR

Kocaeli’de öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan etkinliklerle dopdolu bir yarıyıl geçiriyor. Öğrencilerin yarıyıl coşkusuna bir katkı da Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı sunuyor. Bir dönemi geride bırakan çocuklar, Anne Şehir Merkezleri’nde çeşitli etkinliklerin düzenlendiği oyun alanında hem sosyalleşiyor hem de tatilin tadını çıkarıyor.

BİRBİRİNDEN EĞLENCELİ ETKİNLİKLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği yarıyıl coşkusu hız kesmiyor. Tatil boyunca küçük konuklarını ağırlayıp, birbirinden renkli etkinliklerle onların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayan Anne Şehir Merkezleri, velilerden de tam not alıyor. Bu kapsamda Büyükşehir’in yarıyıl etkinlikleri kapsamında çocuklar; çanta boyama, tişört tasarımı, taş boyama, tuval boyama ve anahtarlık yapımı gibi atölyelerde hayal güçlerini geliştiriyor.

HEM EĞLENİYOR HEM ÖĞRENİYORLAR

Anne Şehir Merkezlerine gelen çocuklar, nostaljik çocuk oyunları ve akıl-zeka oyunlarıyla eğlenirken, nefes egzersizleri ve duygu atölyeleriyle hem fiziksel hem de duygusal gelişimlerine katkı sağlıyor. Sanatsever minikler için düzenlenen ebru sanatı ve etamin işleme etkinlikleri ise büyük beğeni topluyor. Etkinlik kapsamında sağlıklı beslenme eğitimleri ve sinema gösterimleriyle de çocuklar hem öğreniyor hem eğleniyor.

AİLELER DE UNUTULMADI

Anne Şehir Merkezlerinde ailelere yönelik ise “Skolyoz farkındalık eğitimi”, “Anne-çocuk sinema etkinliği”, “Anne-çocuk bedenden oyuna etkinliği”, “Anne-çocuk waffle yapımı”, “Baba-çocuk tuz seramiği atölyesi”, “Sağlıklı beslenme çantamı hazırlıyorum aile etkinliği” ve “Mutlu çocuk okulları” gibi programlar düzenleniyor. Aileler bu etkinlikler sayesinde çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirirken, aynı zamanda eğitici bilgiler ve yeni deneyimler kazanıyor.

ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ

Anne Şehir Merkezleri, yarıyıl tatilinde çocukların ve ailelerin birlikte eğlenceli ve anlamlı anılar biriktirmesi için etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Etkinliklere katılan aileler, programların hem çocuklarının hem de kendi gelişimlerine katkı sunduğunu belirterek, memnuniyetlerini dile getiriyor. Atölyelere katılmak isteyenler, 0262 318 22 22 numaralı telefondan detaylı bilgi alarak etkinliklere ücretsiz olarak katılabiliyor.

(Ömer İLGEÇ)