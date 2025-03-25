Annelere “Tuz Hakkı” ile vefa gösterildi

Büyükşehir’in düzenlediği “Tuz Hakkı” etkinliğinde babalar ve çocuklar, mutfağın emektarları olan anneler için özel hediyeler hazırladı

Büyükşehir Belediyesi, sık sık özlemle anılan eski Ramazan geleneklerini Kocaeli’nde yaşatıyor. Bu kapsamda Ramazan ayının unutulmaya yüz tutmuş geleneklerinden biri olan “Tuz Hakkı”, İzmit Kent Meydanı’nda düzenlenen anlamlı bir etkinlikle yaşatıldı.

ANNELER İÇİN ANLAMLI HEDİYE

11 ayın sultanı Ramazan, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan programlarla bu sene Kocaeli’nde bir başka yaşanıyor. Her gün binlerce vatandaşı iftar sofralarında buluşturan Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler de eski Ramazanların ruhunu yaşatıyor. Bu kapsamda Ramazan ayının unutulmaya yüz tutmuş geleneklerinden biri olan “Tuz Hakkı”, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği anlamlı bir etkinlikle yaşatıldı.

Ramazan şenlikleri kapsamında gerçekleşen etkinlikte babalar, çocuklarıyla birlikte anneleri için özel mumlar yaptı.

TUZ HAKKI’NIN ANLAMI ANLATILDI

Sevgiyle hazırlanan bu hediyeler, Ramazan boyunca ailesi için mutfakta emek veren annelere takdim edildi. Büyük ilgi gören etkinlikte “Tuz Hakkı” geleneğinin anlamı anlatılırken, aile bağlarını güçlendiren bu güzel jest aynı zamanda duygusal anlara da sahne oldu.

UNUTULMAZ BİR RAMAZAN HATIRASI OLDU

Etkinliğe katılan aileler, “Tuz Hakkı” geleneğini birlikte deneyimlemekten büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Babalar ve çocuklar, anneleri için hazırladıkları hediyelerle anlamlı bir sürpriz yaparken, anneler ise böylesine anlamlı bir hediye karşısında duygusal anlar yaşadı. Katılımcılar, etkinliğin aile içindeki dayanışmayı ve paylaşma ruhunu güçlendirdiğini belirterek, bu güzel geleneğin yaşatılmasından duydukları mutluluğu ifade etti.



(Ömer İLGEÇ)