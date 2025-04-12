Antikkapı, Ramazan’da 175 bin kişiyi ağırladı

Farklı hizmet kolları ile büyümeye ve markalaşmaya devam eden Antikkapı A.Ş., geride bıraktığımız Ramazan ayında 175 bin kişiyi ağırladı.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden, kentin vazgeçilmez markası Antikkapı A.Ş., Ramazan ayında kurduğu iftar sofraları ile 175 bin kişiyi ağırladı. Kusursuz hizmet, gönül sofralarında oruç açan vatandaşlardan tam not aldı.

RAMAZAN’DA DA KUSUNSUZ HİZMET

Hizmet sektöründe birçok alanda faaliyet gösteren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş., Ramazan ayında oruçlarını açmak isteyen vatandaşların en uğrak adresi oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın öncülüğünde yapılan hizmetlerle, İsmail Yıldırım’ın Genel Müdürlüğünü yürüttüğü Antikkapı A.Ş., Ramazan ayında oluşturduğu iftar sofralarında 175 bin kişiyi ağırladı. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren Antikkapı A.Ş., bünyesinde bulundurduğu Maide Kafe&Restoran, Antik Köfte ve bu yıl markaları arasına kattığı Mahal şubeleri, düğün salonlarındaki toplu iftarlar, dış organizasyonlar ve paket yemek hizmetleri ile Ramazan’ın her günü yoğun tempoda hizmet sağladı.

RESTORANLARDA 33 BİN KİŞİ REZERVASYON YAPTIRDI

Şehrin Mutfağı Maide Kafe&Restoran, Darıca bölgesi sakinlerinin sahil kenarında kalite standartlarına güvendiği Antik Köfteler ve Mahal şubeleri yaklaşık 33 bin vatandaş tarafından tercih edildi. Artikkapı’nın Ramazan ayında “Nerede O Eski Ramazanlar” dedirtmeyerek kurduğu geleneksel Ramazan köşesi ise hafta sonları ney dinletisi, Hacivat-Karagöz etkinlikleri ve özel iftar menüleri ile her gün dolu dolu bir hizmet sağladı.

TOPLU İFTARLARRDA 24 BİN 800 KİŞİ AĞIRLANDI

Kocaeli genelindeki sivil toplum kuruluşları ve kurumların toplu yemek organizasyonlarındaki tercihi de yine Antikkapı oldu. Antikkapı A.Ş., bünyesinde bulundurduğu 12 düğün salonu ve toplantı salonlarında Ramazan ayı boyunca toplamda 24 bin 800 kişi ağırlandı.

81 BİN 304 KİŞİYE CATERİNG HİZMETİ

Kentin vazgeçilmez markası Antikkapı A.Ş., yeni nesil üretim teknolojilerini yakından takip ederek halka hizmet veriyor. Antikkapı A.Ş. üretim tesisinde kullanılan ambalajlama makinası, paketleme sistemini daha düzenli hale getirdi. Üç gözlü gıda kaplarına çorba, ana yemek ve yardımcı ürün (pilav-makarna), konularak hazırlanan ürünler, makinada el değmeden ambalajlanıyor. Ambalajlanan yemekler taşınırken birbirine karışmıyor, sızıntı ve dökülmeye neden olmuyor. Bu kapsamda Antikkapı A.Ş. gerçekleşen dış organizasyon programları ile Ramazan ayında 81 bin 304 kişiye ulaştı.

GÖNÜL KAZAN’DA 35 BİN KİŞİYE YEMEK DAĞITIMI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yardıma ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerine “Gönül Kazan Projesi” kapsamında sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Bu kapsamda Antikkapı’da hazırlanan yemekler, Ramazan ayında 35 bin vatandaşın evlerine ulaştırıldı.

BALKANLAR’DA DA ANTİKKAPI

Hızır 41-Afet Mutfağının dev tırları, “Balkanlar’da İftar Buluşması” etkinliği kapsamında soydaşları Ramazan ayında unutmadı. İlk iftarı kardeş şehir Asenovgrad’da düzenleyen, ardından Kırcaali ilçesine bağlı Killi Köyü’nde gönül sofrasını kuran Antikkapı A.Ş., son iftar programını ise Türk soydaşların yoğun olarak yaşadığı Yunanistan’ın İskeçe iline bağlı Koyun Köyü’nde gerçekleştirdi. Soydaşlar, lezzetli yemekleri dev tırlarda kendileri için pişiren Antikkapı’ya teşekkür etti.



(Ömer İLGEÇ)