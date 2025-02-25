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Ardahan’ın kurtuluşu Kocaeli’de coşkuyla kutlandı

Kocaeli’de yaşayan Ardahanlılar, Büyükşehir’in desteğiyle düzenlenen Kurtuluş Gecesi’nde coştu

Ardahan'ın kurtuluşu Kocaeli'de coşkuyla kutlandı

25 Şubat 2025 Salı 10:59

 Büyükşehir, Kocaeli genelindeki tüm hemşeri derneklerinin buluşmalarına destek sağlıyor. Bu bağlamda Ardahanlılar, memleketlerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümünü Kadıköy Düğün Salonu’nda düzenlenen etkinlikle kutladı.

 

ARDAHANLILAR BU GECEDE COŞTU

Ardahan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıldönümü Kocaeli’de kutlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkı ve desteğiyle gerçekleşen programa Kocaeli Vali Yardımcısı Şenol Kaya, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Büyükşehir Genel Koordinatörü Hasan Ayaz, SGK İl Müdürü Mehmet Salih Aydın ve çok sayıda STK temsilcisi katılım sağladı. Büyükşehir Belediyesi’nin katkı ve desteğiyle gerçekleşen programın ev sahipliğini Kocaeli Ardahan İli Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Alpay Aydemir yaptı. Aydemir, tüm katılımcılara ve destekleri için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

 

YÖRESEL LEZZETLER BEĞENİ TOPLADI

Kocaeli’de yaşayan Ardahanlılar, Kadıköy Düğün Salonu’nda gerçekleşen gecede memleketlerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümünü kutladı. Ardahan yöresine ait türkü ve şiirlerin söylendiği, davetlilerin yöreye özgü oynadığı oyunlarla coştuğu gece, Büyükşehir’in desteğiyle dolu dolu geçti. Ayrıca yöresel yemekler de geceye katılan herkesin beğenisini topladı. Ardahanlılar arasında birlik ve beraberliğin sergilendiği gece geç saatlere kadar sürdü.
(Ömer İLGEÇ)

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