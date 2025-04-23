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Ateş gösterisi izleyenleri büyüledi

Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan şenlikleri kapsamında düzenlediği gösteride, kıvılcımlar havada dans etti, çocuklar hayran kaldı.

Ateş gösterisi izleyenleri büyüledi

23 Nisan 2025 Çarşamba 10:09

 Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan şenlikleri tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Milli İrade Meydanı muhteşem bir ateş ve ışık gösterisine ev sahipliği yaptı. Çocukların büyük beğeni ile izlediği gösteride kıvılcımlar adeta havada dans etti.

 

BÜYÜK SAHNE’DE IŞIK VE ATEŞİN DANSI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan şenlikleri devam ediyor. İzmit Milli İrade Meydanı Büyük Sahne’de akşam saatlerinde gerçekleştirilen gösteriyi çok sayıda çocuk ile birlikte aileleri de izledi. Sahneye ilk olarak ışık gösterisi yapan dansçılar geldi. Ellerindeki ışıklı panoları son derece seri bir şekilde hareket ettiren dansçılar, karanlık sahneyi bir anda birbirinden renkli ışıkların yansımasıyla donattı.

 

ÇOCUKLARI BÜYÜLEYEN GÖSTERİ

Işık gösterisinin hemen ardından ise merakla beklenen ateşin sahne üzerindeki dansı başladı. Usta dansçılar iplerin ucuna asılı ateş toplarını ustaca ve büyük bir dikkatle hareket ettirirken ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına vesile oldu. Ateşbaz gösterisi ise nefesleri kesti. Ağzından ateş püskürten dansçı çocuklar tarafından hayretle izlendi. Kıvılcımların adeta havada dans ettiği gösteri yıllarca unutulmayacak anıların kazanılmasına vesile oldu.

 

IŞIK, RENK VE HEYECAN DOLU GÖSTERİ

Işık, renk ve heyecan dolu gösterinin sonunda minikler beğenilerini dakikalarca süren alkışlarıyla ortaya koydu. Dansçılar da çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı ve kendilerini böylesine güzel bir hafta içinde minik dostlarıyla buluşturduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

 

ŞARKI BAHÇESİ MÜZİK GRUBU NEŞE KATTI

Ateş gösterisi öncesinde minikler Şarkı Bahçesi Müzik Grubu’nun konserini izledi. Renkli ve sevimli 23 Nisan kıyafetleri ile sahne alan grup, minikler için birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. Grup üyeleri zaman zaman sahneden aşağıya inerek çocukların yanına gitti. Mikrofonu ellerine alan çocuklar da seslendirilen şarkılara doyasıya eşlik etti.

(Ömer İLGEÇ)

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